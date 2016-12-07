به گزارش خبرنگار مهر، تیم پرسپولیس از ابتدای فصل به دنبال جذب هافبک تکنیکی تیم تراکتورسازی، سروش رفیعی بود. بازیکنی که یکی از بهترینهای پست خود است و تیمهای زیادی خواهان به خدمت گرفتن او هستند. از جمله پرسپولیس که خیلی آشکار مشتری این بازیکن بود اما تداخل آخرین ماههای خدمت سربازی این بازیکن با اولین ماههای فصل جدید مانع از این انتقال شد.
گمانه زنی ها در خصوص انتقال این بازیکن به پرسپولیس برای نیم فصل دوم زیاد بود و خیلی ها این انتقال را تمام شده می دانستند ولی حالا که به نزدیکی های نیم فصل رسیده ایم شرایط به گونه ای پیش رفته که احتمال پرسپولیسی شدن رفیعی در نیم فصل دوم به حداقل خود رسیده.
اتفاقا به گونه ای پیش رفت که نه تنها این بازیکن از تراکتور به پرسپولیس منتقل نمی شود تا به موازات تضعیف تراکتور، رقیب اصلی این تیم برای قهرمانی که پرسپولیس باشد تقویت شود، بلکه اتفاقی کاملا در جهت عکس روی میدهد و این پرسپولیس است که با انتقال بازیکنش به تراکتورسازی این تیم را تقویت می کند.
انتقال احمد نوراللهی هافبک میانی تیم پرسپولیس در نیم فصل دوم به تراکتورسازی به منظور گذراندن دوران سربازی قطعی به نظر میرسد و درست در همانجایی که قلعهنویی یک بازیکن تاثیر گذار مثل سینا عشوری را از دست داد، نوراللهی به جمع سرخ پوشان تبریزی اضافه میشود.
پرسپولیسیها به دنبال گرفتن بازیکن از تراکتورسازی و تقویت خود برای نیم فصل دوم بودند، حالا خودشان را در موقعیتی میبینند که در جهت تقویت تراکتورسازی در نیم فصل دوم به این تیم بازیکن بدهند!
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