ورود معاون رئیس جمهور به موضوع استخدام هرمزگانی ها در صنایع استان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، علی رئوفی بیان داشت: در پی پیگیری ها و مکاتبات مکرر استانداری هرمزگان و به ویژه شخص دکتر جادری استاندار هرمزگان و سازمان برنامه و بودجه استان، دفتر معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامه های جداگانه به وزارتخانه های صنعت ، معدن تجارت و نفت خواستار بررسی و اقدام در خصوص اختصاص ۵۰ درصد ظرفیت استخدامی صنایع و شرکت های وابسته به این نهاد ها در هرمزگان به بومیان این استان شد.

رئوفی افزود: یکی از دغدغه های همیشگی و بحق خانواده های هرمزگانی موضوع اشتغال فرزندانشان و به ویژه رعایت جذب نیرو در صنایع و شرکت های پیمانکاری مستقر در استان بوده است.

وی تصریح کرد: این موضوع همچنین یکی از برنامه ها و دغدغه های استانداری هرمزگان به ویژه شخص استاندار است و در این رابطه پیگیری ها و مکاتبات مکرری برای اختصاص سهمیه ویژه استخدامی در صنایع و شرکت های پیمانکاری وابسته به وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت استان به بومیان استان از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون در هرمزگان صورت گرفته و شخص دکتر جادری استاندار هرمزگان نیز تاکنون پیگیری ها و مکاتبات بسیار زیادی را با مسئولان ارشد کشوری برای احقاق حقوق جوانان استان جهت اشتغال در صنایع و شرکت های پیمانکاری وابسته به وزارتخانه های نفت و صنعت ، معدن و تجارت انجام داده است.

رئوفی به مکاتبات و پیگیری های استانداری هرمزگان در بحث اشتغال نیروهای ماندگار هرمزگان در صنایع و شرکت های وابسته به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و بیان داشت: استخدام نیروهای کارگری استان با مدرک دیپلم و زیر دیپلم به صورت ۱۰۰ درصد بومی در شرکت های بزرگ استان و ممنوعیت جذب نیروهای غیر بومی در صنایع و شرکت های پیمانکاری یکی از درخواست های مهم استانداری از مسئولان کشوری بوده است.

رئیس کارگروه اشتغال استان هرمزگان به تعاریف استانداری هرمزگان از نیروی بومی در هنگام جذب در صنایع و شرکت های پیمانکاری مستقر در استان اشاره کرد و گفت: همسر و فرزندان کارمندان نیروهای مسلح که محل خدمت و بازنشستگی آنها در یکی از شهرستان های استان باشد، کسانی که محل تولد پدر ، مادر و یا همسر آنان استان هرمزگان باشد ، کسانی که به مدت ۱۰ سال در استان سکونت داشته و یا شاغل بوده اند با تایید کمیته تشخص متشکل از مسئولین محلی بومی استان هرمزگان، در هنگام جذب و استخدام بومی اطلاق می شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان اظهار داشت: در پیگیری ها و مکاتبات اعلام شده است که در صورت حد نصاب نرسیدن متقاضیان بومی حائز شرایط استخدام از افراد غیر بومی ساکن شهر های استان های همجوار در صنایع و شرکت های پیمانکاری مستقر استفاده شود.

رئوفی به درخواست استانداری برای در اولویت قرار دادن فرزندان خانواد های معظم شهدا و ایثارگران برای جذب و استخدام در صنایع و شرکت های وابسته به وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و ادامه داد: استانداری هرمزگان درخواست کرده در استخدام های شرکت ها و صنایع وابسته به وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت فرزندان خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و فرزندان کارکنان فوت شده در اولویت جذب و به کار گیری قرار گیرند.

وی اضافه کرد: استانداری هرمزگان همچنین درخواست داشته تمامی شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد وزارتخانه های نفت و صنعت ، معدن و تجارت ملکف به رعایت شرایط بندهای مربوط به پذیریش نیروهای بومی شوند.

رئیس کارگروه اشتغال هرمزگان خاطرنشان کرد: استانداری هرمزگان بر آموزش نیروهای بومی در صنایع و شرکت های وابسته به وزارتخانه های نفت و صنعت ، معدن و تجارت جهت ماندگاری آنها تاکید داشته و شرکت ها و صنایع استان با هماهنگی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و مراکز آموزش عالی علمی کاربردی در سطح استان نسبت به آموزش و توانمندسازی نیروهای بومی در صنایع و شرکت های پیمانکاری استان اقدام کنند.

رئوفی به موضوع حمایت استانداری هرمزگان از بیکاران دیپلمه استان در پیگیری ها و مکاتبات با مسئولان کشوری اشاره و در این رابطه اظهار داشت: از مسئولان درخواست شده است در جذب نیروهای بیکار با مدرک دیپلم بدون در نظر گرفتن گرایش تحصیلی نسبت به بکارگیری آنها در صنایع و شرکت های پیمانکاری اقدام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با اشاره به موضوع حمایت استانداری هرمزگان از فاراغ التحصیلان دانشگاهی استان جهت استخدام در صنایع شرکت های پیمانکاری، عنوان کرد: در مکاتبات و پیگیری های بعمل آمده با مسئولان ارشد کشور درخواست شده که اولویت بکارگیری فارغ التحصیلان مقطع دانشگاهی با دارندگان و فارغ التحصیلان بومی رشته های تحصیلی مرتبط موجود در سطح استان باشد.

رئیس کارگروه اشتغال هرمزگان خاطرنشان کرد : در پیگیری های صورت گرفته درخواست شده هرگونه جذب و بکارگیری نیروی انسانی بدون هماهنگی با استانداری در سطح استان توسط صنایع و شرکت های پیمانکاری وابسته به وزارتخانه های نفت و صنعت معدن و تجارت ممنوع اعلام شود و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مسئول نظارت بر اجرای دستوالعمل ها و سازماندهی نیروی انسانی در سطح استان باشد.

رئوفی گفت: در پی این پیگیری ها و مکاتبات مکرر توسط استانداری و سازمان برنامه و بودجه استان، دفتر معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامه های جداگانه ای به وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت و همچنین وزارت نفت خواستار دستور بررسی و اقدام در زمینه درخواست استانداری هرمزگان در زمینه استخدام ۵۰ درصدی نیروهای بومی هنگام جذب و بکارگیری نیروی انسانی توسط شرکت های وابسته به آن وزارتخانه ها و نیز لحاظ کردن شرط استفاده حداقل ۵۰ درصد نیروی انسانی مورد نیاز پیمانکاران از ساکنین استان در قرارداد های منعقده شده است.

رئوفی خاطرنشان کرد : این اقدام گام مهمی در راستای تحقق مطالبات بحق مردم شریف استان در بحث اشتغال در صنایع و شرکت های وابسته به وزارتخانه های نفت و صنعت ، معدن و تجارت است و استانداری هرمزگان موضوع جذب نیروهای بومی و ماندگار استان در صنایع و شرکت های پیمانکاری وابسته به وزارتخانه های نفت و صنعت ، معدن و تجارت را تا تحقق نهایی آن پیگیری و نتیجه آن را به عموم مردم استان اطلاع رسانی خواهد کرد.