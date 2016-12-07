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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۱

معاون استاندار خوزستان خبر داد:

شناسایی پیکر ١١ شهید دیگر حادثه تروریستی حله عراق 

شناسایی پیکر ١١ شهید دیگر حادثه تروریستی حله عراق 

اهواز- معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان از شناسایی پیکر ١١ شهید دیگر حادثه تروریستی حله عراق خبر داد. 

 علی حسین حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اسامی ۱۱ شهید تازه شناسایی شده حادثه تروریستی حله که روز گذشته پیش وارد اهواز شدند، عبارت است از: حیات حزباوی، صغری رزاقی منش، منصور رومزی، کفایت ساعدی، اکرم شکیبایی، صفیه فرجی، عصمت محمدزاده شوشتری، مرضیه کاظمی، خدیجه ولی زاده، فوزیه بدوی و فریده بن شاوی.

وی در ادامه افزود: پیکر مطهر این شهدا روز پنج شنبه همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) ساعت ٩ صبح از مقابل حسینیه ثارالله اهواز تشییع و در گلزار شهدای اهواز، حمیدیه و دزفول خاکسپاری خواهند شد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان در خصوص شناسایی هویت هشت شهید دیگر این حادثه افزود: شناسایی شهدا در حال انجام است و نتیجه آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

در حادثه تروریستی پنج آذر ماه جاری منطقه حله عراق توسط تکفیری ها ٨٠ نفر از هموطنانمان که برای زیارت أربعین عازم کربلای معلی و عتبات عالیات شده بودند به شهادت رسیدند که بیشتر این شهدا خوزستانی بودند.

کد مطلب 3843305

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