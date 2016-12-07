پرداخت ۳میلیاردریال تسهیلات ارزان قیمت به صنایع دستی خراسان شمالی

علی عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی این مدت سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات تسهیلات ۳۶ ماهه با کار مزد چهاردرصد، پرداخت شده است.

وی همچنین از صدور۳۵۰ مجوز در حوزه مشاغل خانگی به ۴۲ رشته مشاغل خانگی طی این مدت خبر داد و گفت: در این خصوص ۵۰۰ نفر از علاقمندان به صنایع دستی، آموزش های لازم را فرا گرفتند.

به گفته عابدی در هشت ماه گذشته شرایط فروش نیز برای۱۴۰نفر درنمایشگاه‌های استانی و۱۲بازارچه موقت مهیا شد.

معاون صنایع دستی خراسان شمالی با بیان اینکه عمده فروش صنایع دستی در داخل کشوراست، گفت: دربازارچه ها، نمایشگاه های استانی، یک میلیارد تومان از صنایع دستی در بازارچه‌های موقت ونمایشگاه های دائمی خراسان‌شمالی به فروش رفت.

عابدی با اشاره به صادرات برخی از صنایع دستی تولید شده در استان، افزود: گلیم ونساجی سنتی خراسان شمالی در کشورهای اروپایی، آسیای میانه، لبنان و کشورهای حوزه خلیج فارس طرفداران بسیار زیادی دارد.

وی با بیان اینکه تولید صنایع دستی ارزش افزوده فراوانی دارد، افزود: سرمایه گذاری صنایع دستی در مناطق روستایی وعشایری می‌تواند زمینه ساز اشتغال و منبع درآمدی برای خانواده ها شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در خراسان شمالی ۱۵هزار نفر در۵۱ رشته صنایع دستی فعالیت می کنند.