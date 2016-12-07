ظرفیت پست ۲۳۰ کیلوولت دامغان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سمنان، مجید وفایی از اتمام عملیات اجرایی پروژه افزایش ظرفیت پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت دامغان خبر داد و ابراز داشت: این پروژه در راستای بهبود شرایط برقرسانی به شهرستان دامغان و همراستا با سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام شده است.

وی افزود: پس از نصب و بارگیری موفقیت آمیز اولین ترانس ۱۶۰ مگاولت آمپر پست ۲۳۰ دامغان در اواخر سال گذشته، ترانس دوم ۱۶۰ مگاولت آمپر پست مذکور نیز پس از نصب و راه اندازی برقدار و در مدار قرار گرفت که با برقدار شدن ترانس دوم، ظرفیت پست فوق از دو در ۷۰ به دو در ۱۶۰ افزایش یافت.

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای سمنان اعتبار پروژه افزایش ظرفیت این پست را معادل ۱۷۰میلیارد ریال برشمرد و گفت: از مهمترین اهداف اجرایی این پروژه، ایجاد ظرفیت جدید برقرسانی به متقاضیان جدید صنعتی و مشترکان درخواست کننده برای افزایش دیماند در دامغان است.

وفایی افزود: این پروژه همچنین افزایش قابلیت اطمینان شبکه در راستای تامین برق مطمئن و پایدار، بهبود پارامترهای کیفی برق به مشترکان صنعتی، بهبود وضعیت ولتاژ پست های فوق توزیع منطقه و تامین برق مطمئن به پست اختصاصی شرکت فولاد کویر دامغان را نیز دنبال می کند.