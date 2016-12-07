نمایندگان بر اجرای قانون«اقدام متقابل علیه آمریکا» نظارت کنند

به گزارش خبرنگزاری مهر، جمعیت ایثارگران در بیانیه ای با اشاره به عهد شکنی اخیر آمریکا و تمدید تحریم ها تاکید کرد «این تجربه تلخ بار دیگر نشان داد که اعتماد به دولت مستکبری همچون آمریکا و تعجیل در تصمیم گیری ها و گفتگوهای دیپلماسی در کنار جامع نبودن تصمیمات و توافقات هسته ای و اقدام عجولانه مجلس شورای اسلامی برای تصویب «برجام» آثار زیانبار خود را خیلی زود نشان داد.»

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

همانطور که پیش بینی می شد، نظام مستکبر آمریکا در ادامه عهدشکنی های ناشی از خوی استکباری خود، قانون تحریم های ظالمانه موصوف به «ایسا» علیه ایران را بار دیگر بمدت ده سال تمدید نمود که دهن کجی آشکاری بر افکار عمومی و اراده جمعی در رابطه با حل و فصل موضوع هسته ای ایران مشهور به «برجام» محسوب می شود.

این طرح که پیش از این با ۴۱۹ رأی موافق و تنها یک رأی مخالف به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسیده بود در مجلس سنای این کشور نیز با ۹۹ رأی مثبت و بدون هیچ رأی مخالف به تصویب رسید تا این حقیقت تلخ آشکارتر شود که سردمداران نظام حاکم بر ایالات متحده آمریکا صرفنظر از وابستگی های حزبی و گروهی و بدون توجه به شعارها و تمایلات سیاسی، در جهت تامین منافع خود و مقابله با ملت های آزادیخواه و استقلال طلب، کاملا هماهنگ با هم عمل می نمایند.

این قانون ضالمانه که زیربنای تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران به شمار می‌آید، در سال ۱۹۹۶ با هدف جلوگیری از سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران تصویب شد و در سال ۲۰۰۶ بمدت ده سال تمدید گردید و تصویب مجدد آن در شرایط کنونی که زمان اجرای کامل توافقات هسته ای ایران با گروه ۱+۵ از جمله لغو کامل تحریم هاست، نقض آشکار «برجام» محسوب میشود.

بدعهدی و پایبند نبودن آمریکا به توافقات بین المللی اختصاص به ایران و «برجام» نداشته و سالیان سال است که ملت های آزاده جهان شاهد اینگونه رفتارهای خودخواهانه از سوی ایالات متحده آمریکا بوده و اعتمادی به رهبران این کشور پرمدعا ندارند.

رهبران کاخ سفید همزمان با ابراز علاقه به مذاکرات سیاسی با ایران و پیشبرد اهداف خود در موضوع «برجام»، تخلفات و کارشکنی های متعددی انجام دادند که تازه ترین آن ها، تصویب تمدید ده ساله تحریم هاست.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در سالهای اخیر ضمن حمایت از تیم مذاکره کننده کشورمان با گروه ۱+۵ بارها نسبت به بدعهد بودن و غیر اعتماد بودن دولت آمریکا هشدار داده و بر لزوم دقت در مذاکرات و امضای توافقات تاکید فرمودند.

معظم له در رابطه با معایب «برجام» و سوء استفاده طرف آمریکایی از این معایب و خلاء های موجود در آن می فرماید: «آقا، اینها بدعهدند، بدذاتند، دبّه‌دربیار هستند، زیر قولشان میزنند، عمل نمی کنند؛ معایب هم اینها است. خلل‌ و فُرَجی وجود دارد در برجام که این معایب میتوانند خودشان را نشان بدهند و اگر این خلل‌ و فُرَج بسته میشد، البتّه معایب کمتر میشد یا منتفی می شد».

بر اساس توافقات ایران با کشورهای ۱+۵ وظیفه‌ی طرف مقابل این بود که تحریم ها را برطرف کند که این امر با وجود پایندی ایران به توافقات و انجام دادن کلیه تعهدات، تاکنون محقق نگردیده و تحریم ها برطرف نشده است. دولت آمریکا تحریم های اوّلیّه را با قدرت حفظ کرده که این موضوع بر روی تحریم های ثانویّه اثر می گذارد.

دولت ایران تمامی تعهدات خود در توافقنامه «برجام» را انجام داده که از آن جمله میتوان به توقف غنی‌سازی‌ بیست درصد و تقریبا تعطیلی مراکز هسته ای «فُردو» و «اراک»، فروش اجباری آب سنگین تولید شده و ... اشاره کرد در حالیکه نه تنها تحول اساسی در موضوع رفع تحریم های ظالمانه آمریکا علیه منافع ملت ایران، رخ نداده بلکه با کمال وقاحت شاهد تصویب تمدید تحریم ها بمدت ده سال دیگر هستیم.

این تجربه تلخ بار دیگر نشان داد که اعتماد به دولت مستکبری همچون آمریکا و تعجیل در تصمیم گیری ها و گفتگوهای دیپلماسی در کنار جامع نبودن تصمیمات و توافقات هسته ای و اقدام عجولانه مجلس شورای اسلامی برای تصویب «برجام» آثار زیانبار خود را خیلی زود نشان داد.

در شرایط کنونی، انتظار حداقلی از دولت یازدهم این است که ضمن پیگیری حقوق ملت ایران در توافقنامه «برجام» بخصوص بندهای مربوط به رفع کامل تحریم ها، نسبت به اجرای هر چه سریعتر قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب بیست و یکم مهرماه نود و چهار مجلس شورای اسلامی اهتمام جدی بعمل آورد.

بدیهی است که حفظ و حراست منافع ملت ایران، نیازمند اقدامات قاطع و هماهنگ دست اندرکاران نظام جمهوری اسلامی ایران صرف نظر از اختلاف سلیقه در حوزه های مختلف بوده و انتظار میرود صدای واحدی در داخل کشور برای مطالبه حقوق مسلم ملت ایران شنیده شود.

نمایندگان مردم در خانه ملت نیز با توجه به اختیارات قانونی خود، حساس ترین نقش را در این مورد بر عهده دارند و شایسته است حسب وظیفه ی امانتداری و وکالت در کنار تصویب قوانین احتمالی مورد نیاز، بر نحوه عملکرد مسئولین اجرایی نظارت کامل را داشته باشند.

۱۷ آذر ۱۳۹۵

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی