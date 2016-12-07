صبای قم میزبان تیم فوتبال شهید وفایی شیراز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم از رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول جوانان باشگاه‌های کشور و هفته سوم از دور برگشت این مسابقات در دور گروهی فردا پنج شنبه برگزار می‌شود و در یکی از بازی‌ها تیم صبای قم در چهارمین دیدار خانگی خود برابر نماینده استان فارس به میدان می‌رود.

صبای قم فردا پنج شنبه از ساعت ۱۴ در حالی در ورزشگاه شهید حیدریان قم مقابل تیم شهید وفایی شیراز قرار می‌گیرد که در بازی پیشین خود در رفسنجان برابر تیم فوتبال مس این شهر عملکرد بسیار خوبی داشت و در حالی که ۲ بر صفر از حریف خود عقب بود در نهایت توانست ۳ بر ۲ صاحب برتری شود.

صبا که در جدول رده بندذی با ۱۶ امتیاز در صدر جدول قرار دارد می خواهد با کسب این پیروزی خیال خود را بابت صعود از مرحله گروهی آسوده سازد گرچه صبا معمولا در سال های اخیر در صعود از مرحله گروهی موفق بوده و موانع اصلی در مراحل آتی مشکل ساز شده است.

شاگردان داوود عاصم آبادی در شرایطی در ادامه دور برگشت لیگ دسته اول جوانان بار دیگر با شهید وفایی شیراز روبرو می‌شوند که در دیدار رفت در شیراز موفق به شکست یک بر صفر حریف خود شدند.

صبا با توجه به کسب ۵ پیروزی، یک تساوی و یک شکست در صدر جدول گروه خود قرار دارد و نزدیک ترین تعقیب کننده صبا ، تیم شهید وفایی است که صبا در صورت غلبه بر این تیم گام بلندی به سوی صعود به عنوان تیم اول بر خواهد داشت.

صبا در هفته نخست این مسابقات در اصفهان به میدان رفت و پدیده این شهر را در خانه‌اش ۲ بر صفر شکست داد و سپس در دیداری خانگی در ورزشگاه شهید حیدریان قم با ارائه یک بازی برتر ۴ بر صفر از سد تیم مس رفسنجان گذشت و صدر نشین شد.

آن‌ها سپس در شیراز برابر تیم شهید وفایی یک بر صفر به پیروزی رسیدند و این برد سبب شد صبا با حاشیه امنیت ۵ امتیازی در صدر قرار بگیرد اما صبا سپس در قم در مسابقه‌ای که در آن ۲ بر صفر از فجر پیش افتاد در ‌نهایت به یک امتیاز قناعت کرد و در ادامه در اراک ۲ بر یک به شهرداری این شهر باخت.

پیروزی ۴ بر ۲ برابر پدیده اصفهان در قم و سپس برتری ۳ بر ۲ برابر مس رفسنجان در خانه حریف سایر نتایج تیم جوانان صبا در این فصل بوده است. مسابقات لیگ دسته اول جوانان کشور در گروه‌های مختلف به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود و ۲ تیم برتر هر گروه راهی مرحله دوم می‌شوند تا در ‌نهایت چهره تیم‌های راه یافته به لیگ برتر فوتبال جوانان کشور در سال ۹۶ مشخص شود.