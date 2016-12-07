ایران در مقابل بدعهدی آمریکا، حمایتش را از محور مقاومت بیشتر کند

سید مجتبی حیدری کارشناس مسائل غرب آسیا و شمال آفریقا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقض فاحش برجام از طرف آمریکایی ها و تحولات جاری در منطقه، اظهار داشت: آمریکا برجام را فعلا پاره نخواهد کرد و بدنبال آنست تا به جای از بین بردن برجام در عمل به بد عهدی های خود ادامه دهد تا جمهوری اسلامی ایران پس از بد عهدی ها و تحریم های جدید و فشار برجام را ملغی کند.

وی گفت: اتفاقا جمهوری اسلامی ایران دست برتر را دارد و این ایران است که از طرفی ثابت کرده به تمام تعهدات خود عمل کرده و از طرفی با حمایت های روز افزون از محور مقاومت آمریکا را تحت فشار قرار داده تا اگر کسی بخواهد برجام را پاره کند آمریکایی ها عامل آن باشند.

حیدری ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با حمایت خود از دولت هایی قانونی سوریه و عراق، داعش را زمین گیر کرده و با آزادسازی حلب عملا محور مقاومت قدرت را در دست گرفته و زنگ خطر برای آمریکا به صدا در آمده است و آمریکایی ها حداکثر می توانند در رسانه ها از ایران بخواهند سیاست های خود را در منطقه تعدیل کند و از همان رسانه ها شاهد پیروزی محور مقاومت باشند.

کارشناس مسایل غرب آسیا با بیان این مطلب که جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت بدون شک پیروز بلامنازع حوادث منطقه هستند، تصریح کرد: پس از پیروزی در این حوادث ایران می تواند برجام را هم پاره کند چون ایران به همه تعهدات خود عمل کرده و آمریکا مکررا آن را نقض کرده است البته این مورد بستگی به سیاست های دولت و دستگاه دیپلماسی دارد که تا چه حد و تا کجا می خواهد علی رغم بد عهدی های آمریکا، بر برجام پافشاری کند.

وی در ادامه گفت: حضور وزیر خارجه کشورمان در هند پس از نقض فاحش برجام این نوید را می دهد که دولت به سیاست های درست منطقه ای بازگردد و همه تخم مرغ هایش را در سبد برجام نگذارد و با ایجاد یک ائتلاف بین المللی اهداف خود را دنبال کند و برجام فقط سندی برای محکوم کردن سیاست های مزورانه آمریکا و فصل جدیدی برای مبارزه با استکبار باشد.

حیدری افزود: اوباما به دنبال این بود تا با کمک به عراق برای حمله به موصل هیلاری کلینتون را در موقعیت بهتری در مقابل ترامپ قرار دهد، اما حالا بر سر دو راهی مانده است چون در صورت کمک و پیروزی عراق هدف جمهوری اسلامی ایران محقق می شود و در صورتی که صحنه را ترک کند با پیروزی قطعی عراق این ایران است که به عنوان تنها حامی واقعی عراق در جنگ با داعش پیروز خواهد شد.

کارشناس غرب آسیا تاکید کرد: امروز با عیان شدن بد عهدی آمریکا جمهوری اسلامی ایران باید با تمام توان و به صورت علنی از مقاومت حمایت کند. ایران برای فزون بخشیدن قدرت خود باید بصورت جدی تر وارد ماجرای یمن شود چون یمن هم عربستان را که حافظ منافع آمریکا در منطقه و حامی تروریسم است را سر جایش می نشاند هم اینکه در صورتی که واقعا ترامپ با عربستان مشکل داشته باشد از این اتفاق بهره لازم را ببرد و عربستان را به انزوا بکشاند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ایران اضافه بر چین می تواند بیشترین بهره را از وضعیت اقتصادی روسیه ببرد و علاوه بر اینکه از روسیه به عنوان اهرم فشار در مقابل آمریکا استفاده کند روابط تجاری خود با روسیه را وسیعتر کند و در نهایت اینکه ارتباط متوازن ایران با چین، روسیه، هند و دیگر کشورهای منطقه بهبود وضعیت اقتصادی را به ارمغان خواهد داشت.