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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۹:۰۳

فرماندار رفسنجان:

مناسب سازی فضا برای معلولان اولویت دستگاه های اجرایی باشد

مناسب سازی فضا برای معلولان اولویت دستگاه های اجرایی باشد

رفسنجان - فرماندار رفسنجان تأکید کرد: نهادها، ارگان‎ها و دستگاههای مختلف در راستای کاهش معضلات راه را برای معلولان هموار سازند که مناسب سازی محیط یکی از این اقدامات است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری سه شنبه شب در مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولان در رفسنجان اظهار داشت: این نامگذاریها بیانگر این مطلب است که فرهنگ عمومی اقتضا میکند که جامعه به همافزایی برسد و توانمند شود چرا که افراد جامعه باید به دنبال حرکتهای جمعی باشند.

وی با بیان اینکه معلولیت محدودیت نیست، تصریح کرد: افراد معلول و یا جانبازانی زیادی داریم که آثار بزرگی در حوزه مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و ... از خود به جای گذاشتند. همچنین در حوزه های مدیریتی نیز افراد معلول زیادی سراغ داریم.

وی تصریح کرد: اگر نقص عضو در کسی مانع رشد، پیشرفت و تعالی میشود به دلیل مشکلاتی است که در مسیر او وجود دارد و این وظیفه ارگانهای مختلف است که در راستای کاهش معضلات راه را برای معلولان هموار سازند.

فرماندار رفسنجان با اشاره به اینکه بزرگترین موضوع حال حاضر توجه به فعالیتها و برنامههای معیشتی و اقتصادی است تا آسیبهای اجتماعی کاهش یابد، اضافه کرد: معلولان باید به دنبال انگیزه برای امور مختلفی مانند کار و تلاش، تحصیل و حضور و فعالیت در جامعه باشند.

ملانوری همچنین با اشاره به انتصاب مشاور خود در امور معلولان، گفت: مشاور معلولان باید برنامهها و نیازمندیهای فرهنگی، اجتماعی و ... این قشر را رصد و به فرمانداری اعلام کند تا برای رفع معضلات و کاستیهای آنها با کمک نهادهای مختلف شهرستان اقداماتی انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم محمدرضا صفری به عنوان مشاور فرماندار رفسنجان در امور معلولان معرفی و از 14 معلول موفق ورزشکار شهرستان رفسنجان تجلیل شد.

کد مطلب 3843320

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