مناسب سازی فضا برای معلولان اولویت دستگاه های اجرایی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری سه شنبه شب در مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولان در رفسنجان اظهار داشت: این نامگذاری‎ها بیانگر این مطلب است که فرهنگ عمومی اقتضا می‎کند که جامعه به هم‎افزایی برسد و توانمند شود چرا که افراد جامعه باید به دنبال حرکت‎های جمعی باشند.

وی با بیان اینکه معلولیت محدودیت نیست، تصریح کرد: افراد معلول و یا جانبازانی زیادی داریم که آثار بزرگی در حوزه مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و ... از خود به جای گذاشتند. همچنین در حوزه های مدیریتی نیز افراد معلول زیادی سراغ داریم.

وی تصریح کرد: اگر نقص عضو در کسی مانع رشد، پیشرفت و تعالی می‎شود به دلیل مشکلاتی است که در مسیر او وجود دارد و این وظیفه ارگان‎های مختلف است که در راستای کاهش معضلات راه را برای معلولان هموار سازند.

فرماندار رفسنجان با اشاره به اینکه بزرگترین موضوع حال حاضر توجه به فعالیت‎ها و برنامه‎های معیشتی و اقتصادی است تا آسیب‎های اجتماعی کاهش یابد، اضافه کرد: معلولان باید به دنبال انگیزه برای امور مختلفی مانند کار و تلاش، تحصیل و حضور و فعالیت در جامعه باشند.

ملانوری همچنین با اشاره به انتصاب مشاور خود در امور معلولان، گفت: مشاور معلولان باید برنامه‎ها و نیازمندی‎های فرهنگی، اجتماعی و ... این قشر را رصد و به فرمانداری اعلام کند تا برای رفع معضلات و کاستی‎های آن‎ها با کمک نهادهای مختلف شهرستان اقداماتی انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم محمدرضا صفری به عنوان مشاور فرماندار رفسنجان در امور معلولان معرفی و از 14 معلول موفق ورزشکار شهرستان رفسنجان تجلیل شد.