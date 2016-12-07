مناسب سازی فضا برای معلولان اولویت دستگاه های اجرایی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری سه شنبه شب در مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولان در رفسنجان اظهار داشت: این نامگذاریها بیانگر این مطلب است که فرهنگ عمومی اقتضا میکند که جامعه به همافزایی برسد و توانمند شود چرا که افراد جامعه باید به دنبال حرکتهای جمعی باشند.
وی با بیان اینکه معلولیت محدودیت نیست، تصریح کرد: افراد معلول و یا جانبازانی زیادی داریم که آثار بزرگی در حوزه مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و ... از خود به جای گذاشتند. همچنین در حوزه های مدیریتی نیز افراد معلول زیادی سراغ داریم.
وی تصریح کرد: اگر نقص عضو در کسی مانع رشد، پیشرفت و تعالی میشود به دلیل مشکلاتی است که در مسیر او وجود دارد و این وظیفه ارگانهای مختلف است که در راستای کاهش معضلات راه را برای معلولان هموار سازند.
فرماندار رفسنجان با اشاره به اینکه بزرگترین موضوع حال حاضر توجه به فعالیتها و برنامههای معیشتی و اقتصادی است تا آسیبهای اجتماعی کاهش یابد، اضافه کرد: معلولان باید به دنبال انگیزه برای امور مختلفی مانند کار و تلاش، تحصیل و حضور و فعالیت در جامعه باشند.
ملانوری همچنین با اشاره به انتصاب مشاور خود در امور معلولان، گفت: مشاور معلولان باید برنامهها و نیازمندیهای فرهنگی، اجتماعی و ... این قشر را رصد و به فرمانداری اعلام کند تا برای رفع معضلات و کاستیهای آنها با کمک نهادهای مختلف شهرستان اقداماتی انجام دهیم.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم محمدرضا صفری به عنوان مشاور فرماندار رفسنجان در امور معلولان معرفی و از 14 معلول موفق ورزشکار شهرستان رفسنجان تجلیل شد.
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