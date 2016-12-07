  1. سیاست
  2. مجلس
۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۹:۱۲

در جلسه امروز؛

شورای نگهبان هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را انتخاب می کند

شورای نگهبان هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را انتخاب می کند

شورای نگهبان در جلسه امروز اعضاء هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی را انتخاب می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان طی مطلبی در کانال تلگرامی خود دستور جلسه روز چهارشنبه شورای نگهبان را به شرح ذیل اعلام کرد:

_ انتخاب اعضاء هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی.

۱- لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.

۲- لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمی آسیا.

۳- لایحه موافقتنامه پاریس.

۴- لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان.

۵- لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان.

۶- لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) آن.

۷- لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا.

۸-لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور.

۹- لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک.

۱۰- لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند.

۱۱- لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد.

۱۲-لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی.

کد مطلب 3843322

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها