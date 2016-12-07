شهرداری قزوین تجربه های موفق در عرصه نماز را گردآوری می کند

مسعود نصرتی در حاشیه برگزاری دومین اجلاس استانی نماز قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سال گذشته که بیست و چهارمین اجلاس نماز در قزوین برگزار شد با مشارکت مجمع شهرهای اسلامی که هم در حوزه بین المللی و هم در حوزه ایران صورت گرفت توانستیم کار خوبی را عملیاتی کنیم.

وی افزود: در این رویکرد توانستیم بهترین تجربه های موفق در حوزه ارتقا نماز را جمع آوری کنیم و در این راستا حدود ۳ هزار تجربه موفق گردآوری شد تا در اختیار دیگران قرار گیرد.

نصرتی بیان کرد: همچنین از سوی حجت الاسلام قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور هیئتی به عنوان داور تعیین شد تا با انتخاب اثار فاخر و ارزشمند رسیده جو. ایزی داده شود که این هیئت تعداد ۱۴ تجربه موفق را انتخاب کرد.

انتخاب ۱۰۰ تجربه برتر نماز

شهردار قزوین یادآورشد: امسال هم ۱۰۰ تجربه موفق را از میان ۱۰۰۰ تجربه موفق جمع آوری کرده ایم و در کتابی با عنوان «ترنم وصل» تهیه شده که در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.

نصرتی اظهارداشت: بیان تجربه ها و فعالیتهای انجام شده به عنوان یک کار میدانی می تواند دستاورد بسیار ارزشمندی برای تعیین مسیر آینده دست اندرکاران این عرصه باشد.

وی اضافه کرد: به نظر میرسد موضوعات حوزه نماز بقدری متعدد و متنوع و کارآمد است که همه آنها می تواند سوژه هایی برای کارهای تحقیقی و میدانی برای علاقمندان این عرصه باشد.

شهردار قزوین گفت: موضوع نماز بهترین سوژه برای ایجاد رقابت سالم و معنوی میان گروههای مختلف و اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی است و برگزاری اجلاس می تواند بستر این رقابت سالم را فراهم کند.

وی اضافه کرد: بررسی مشکلات و کمبودها و ارائه راهکارهای جدید برای ترویج فرهنگ اقامه نماز از مهمترین برنامه هایی است که می تواند مورد توجه فعالان فرهنگی برای ارائه دستاورد و ره آوردی به اجلاس آینده باشد.

نصرتی نقش رسانه ها در فرهنگ سازی در حوزه نماز را بسیار مهم دانست و از تلاش خبرنگاران در این عرصه تشکر کرد.

شهردار قزوین بیان کرد: در حوزه سازمانها و دستگاههای اجرایی زیرمجموعه شهرداری به اقامه نماز اهمیت ویژه ای داده ایم و رسالت خود می دانیم برای تقویت روحیه معنوی در میان کارکنان و افزایش بهره وری و نیز کاهش برخی مشکلات و اسیب ها به اقامه نماز به طور جدی اهمیت دهیم.