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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۹:۰۲

طی هشت‌ماهه نخست سال جاری؛

کشاورزان و دامداران کرجی ۵ میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

کشاورزان و دامداران کرجی ۵ میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

کرج - معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد البرز گفت: کشاورزان و دامداران کرجی طی هشت‌ماهه سال جاری رقمی معادل پنج میلیارد ریال زکات پرداخت کردند.

عبدالله طاهری در گفتگو با برنگار مهر، با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد مبالغ جمع‌آوری‌شده در بخش زکات صرف امور محرومان می‌شود، گفت: امور عمرانی عام‌المنفعه در روستاها از پنج میلیارد ریال جمع‌آوری‌شده سهمی ۴۰ درصدی را به خود اختصاص دادند.

وی اظهار کرد: ستاد زکات در کرج به ریاست امام‌جمعه، دبیری کمیته امداد و عضویت چند تن از مسئولان مشغول فعالیت است.

طاهری تصریح کرد: طی هشت‌ماهه امسال مودیان زکات شهرستان کرج درمجموع رقمی معادل پنج میلیارد ریال از کشاورزان و دامداران  بابت زکات گندم، گوسفند، گاو و بز به کمیته امداد پرداخت کرده‌اند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد البرز همچنین گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده و به همت مسئولان و خیران بخش کوهسار از توابع شهرستان ساوجبلاغ، اولین خانه زکات کوهسار را افتتاح کردیم تا در آینده شاهد رشد و نهادینه شدن فرهنگ زکات در این منطقه باشیم.

وی پرداخت زکات را یکی از واجبات دین مبین اسلام عنوان کرد و یادآور شد: یکی از مسائل مهمی که در شرایط کنونی باید به‌عنوان یک نقطه اتکا در امور فقرزدایی موردتوجه قرار گیرد، زکات است.

طاهری خاطرنشان کرد: این نهاد باهدف احیاء سنت و واجب الهی پس از کسب اجازه از ولی امر مسلمین و مراجع عظام تقلید، نسبت به جمع‌آوری زکات مردم مسلمان و توزیع آن بین اقشار محروم جامعه اقدام می‌کند.

وی تأکید کرد: تبلیغات زکات، دیدارهای چهره به چهره با کشاورزان و دامداران توسط مبلغان و روحانیون، تشکیل ستاد زکات و برگزاری نشست‌های جمعی در مساجد در خصوص اهمیت پرداخت زکات در مناسبت‌های مختلف ازجمله اقداماتی است که برای ترویج و احیای فرهنگ پرداخت زکات در این شهرستان انجام‌شده است.

کد مطلب 3843325

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