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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۹:۱۸

با رای نمایندگان صورت گرفت؛

ارجاع طرح استفساریه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به کمیسیون

ارجاع طرح استفساریه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به کمیسیون

با نظر نمایندگان، طرح استفساریه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح یک فوریتی استفساریه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، نمایندگان مجلس این استفساریه را قانونگذاری جدید دانسته و برای بررسی بیشتر، آن را به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.

بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا و نیز هم‌ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازه خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند.

این در حالی است که در استفساریه فوق تنها نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مستثنی دانسته شده‌اند.

بر این اساس نمایندگان این استفساریه را قانونگذاری جدید دانسته که مخالف ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان است.

بر این اساس با نظر وکلای ملت، این استفساریه به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

کد مطلب 3843327

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