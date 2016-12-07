به گزارش خبرنگار مهر، حسین شمس در خصوص دو دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتسال ایران با روسیه گفت: باید قبل از این مسابقه استراتژی و هدف را تعیین می کردند. روسیه برای آینده سازی دست به جوانگرایی زده بود و بیش از نیمی از بازیکنانش جوان بودند ولی ما با همان تیم جام جهانی خود با روسیه بازی کردیم. باید از کمیته فوتسال پرسید که از پیروزی مقابل روسیه دنبال چه چیزی بود؟

وی افزود: ما مقابل روسیه هم نتیجه را باختیم و هم آینده را. بازیکنان جوان را سوزاندند و به آنها میدان ندادند. ما اگر حتی با بازیکنان جوان در هر دو بازی به روسیه می باختیم، هیچکس ایراد نمی گرفت ولی حالا با تیم جام جهانی به تیم جوان روسیه باخته ایم. قطعا اگر تیم ملی استراتژی داشت، با تیم جوان به میدان می رفت.

مدرس بین المللی فوتسال تاکید کرد: کمیته فوتسال این کاره نیست. نه علی کفاشیان و نه سیدرضا افتخاری فوتسالی نیستند. آنها از بیرون به فوتسال تحمیل شده اند.