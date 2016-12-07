  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۹:۱۰

در ساری آغاز شد؛

همایش کشوری بیماری های عفونی قابل انتقال از طریق خون

همایش کشوری بیماری های عفونی قابل انتقال از طریق خون

ساری - همایش کشوری بیماری‌های عفونی قابل انتقال از طریق خون با حضور کارشناسان و نمایندگانی از وزارت بهداشت در ساری آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران صبح چهارشنبه در این همایش با تاکید بر استفاده بهینه از نیروی انسانی، یکی از سرمایه‌های خوب سازمان انتقال خون را نیروی انسانی دانست و گفت: توانمندی موجود در نیروی انسانی این سازمان از مزیت‌ها است.

وی اظهار داشت: برخی از خدماتی که مرتبط با انتقال خون است به دلیل زیرساخت‌هایی که در این سازمان وجود دارد، قابل انجام است.

وی عنوان کرد: سازگاری‌ها یا ناسازگاری‌های خونی یکی از معضلات مراکز درمانی است و سبب ارجاع به مراکز قضایی می‌شود ازاین‌رو باید سرمایه‌گذاری بیشتری روی علم و طب انتقال خون صورت گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران مدیریت بر تجویز و فراورده‌های خونی را امری لازم دانست و گفت: استفاده بهینه از خون و فراورده‌های خونی با توجه به هزینه‌های هنگفت که روی آن شده، نشده است.

جان بابایی ادامه داد: اقتصاد طب انتقال خون از دیگر مواردی است که باید موردتوجه قرار گیرد زیرا تغذیه خون و فرآورده‌های خونی یک نوع پیوند محسوب می‌شود.

کد مطلب 3843333

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها