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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۹:۳۷

با جدا کردن ذرات مشخص شد؛

گرد و غبار کهکشانی بر پشت بام خانه های پاریس بارید

گرد و غبار کهکشانی بر پشت بام خانه های پاریس بارید

گرد و غبار کهکشان های روی پشت بام خانه های سه شهر پاریس، اسلو و برلین کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، عمر این ذرات کوچک  به ۴.۶ میلیارد سال می رسد. این نخستین مرتبه است که گرد و غبار فضایی در لایه های گرد و خاک شهری یافت می شود. محققان بیش از ۳۰۰ کیلوگرم گرد و خاک پشت بام خانه های پاریس، برلین و اسلو را الک کردند. آنها سپس با استفاده از  مغناطیسم ذرات را از یکدیگر جدا کردند و بیش از ۵۰۰ دانه گرد و غبار کهکشان ها را میان آنها یافتند.

 دکتر متیو گنگ از بخش علوم زمین و مهندسی در کالج امپریال لندن می گوید: ما از دهه ۱۹۴۰ می دانستیم گرد و غبار فضا به طور مداوم بر اتمسفر زمین می بارد اما تا این اواخر نمی دانستیم می توان آن را میان میلیون ها ذره گرد و غبار دیگر شناسایی کرد. تا کنون این گرد و غبار فقط از منطقه قطب شمال یا اعماق اقیانوس ها جمع آوری شده بود. ذرات کهکشانی که در مناطق شهری یافت شده اند، از نمونه های  پیشین بزرگتر بودند، به طوریکه قطر ذرات به جای ۰.۰۱ میلی متر، حدود ۰.۳ میلی متر بود.

ایده جستجوی پشت بام ها برای ذرات کهکشانی به جان لارسن یک دانشمند آماتور نروژی تعلق دارد. گنگ دراین باره می گوید: هنگامیکه لارسن به ما مراجعه کرد، کمی تردید داشتم. زیرا در گذشته  بسیاری از مردم گزارش داده بودند ذرات کهکشانی را در شهرها یافته اند اما  پس از بررسی متوجه شدیم که آنها بیشتر ذرات صنعتی بود ه اند.  

کد مطلب 3843334

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    نظرات

    • ایرانی ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
      0 0
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      ا ین ذرات فقط می تواند متعلق به سیارت ویا اقمار منظومه شمسی باشد بکار بردن ذرات کهکشانی واژه درستی نیست چون هیچ ذر ه ای نمی تواند از سد منظومه شمسی عبور کرده وخودش را به سطح زمین برساند .
    • ایرانی ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ذره نشان داده شده نیز بیشتر شبیه مولکولهای پلاستیک می باشد .

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