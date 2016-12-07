نمایشنامه های استان ها از فضای حرفه ای تئاتر دور مانده اند

مرتضی نجفی در حاشیه کارگاه نمایشنامه نویسی حوزه هنری استان های منطقه۳کشور که با تدریس «نادر برهانی مرند» در قزوین برگزار می شود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشنامه نویسان بومی استان ها از وجود اساتید این حرفه محرومند و برپایی این نمایشگاه های منطقه ای گام مفیدی در جهت تقویت مهارت های نویسندگی این دسته از هنرمندان است.

وی اضافه کرد: این کارگاه ها کمک می کند تا توان نمایشنامه نویسان به روز شده و با ورود به فضایی تازه ذهن آنها از داشته های تکراری و زائد فعلی تهی شود.

نجفی نمایشنامه نویسی را هنری کاملا تخصصی دانست و گفت: این هنر نیازمند آموزش و تمرین مداوم در کنار مطالعه زیاد است.

کارگردان تئاتر در قزوین ادامه داد: مطالعه شرط لازم نمایشنامه نویسی است اما شرط کافی نبوده و نیاز است تا تمرین مداوم و نوشتن به طور مرتب انجام شود.

وی شیوه برپایی کارگاه نمایشنامه نویسی را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: در این کارگاه شرکت کنندگان نمایشنامه های خود را ارایه و نقاط ضعف و قوت آثار بحث و بررسی و در نهایت نکات کلیدی در این زمینه به منظور پیشرفت کار مطرح می شوند.

نجفی در ادامه با اشاره به وضعیت نمایشنامه نویسی در ایران گفت: با وجود چهره های برجسته و مطرحی همچون: بهرام بیضایی، مرحوم اکبر رادی، اقای یعقوبی و چیستا یثربی در کشور، در مجموع در ادبیات هم تئاتر و هم سینما قدری عقب هستیم و ادبیات ما از فرم و اجرای آن عقب مانده است که شاید علت آن در کمبود مطالعه بین ما نمایشنامه نویسان است.