زلزله ۶.۴ ریشتری در اندونزی ۵۲ کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مرکز لرزه نگاری در آمریکا گزارش داد زلزله ای به قدرت ۶.۴ ریشتر ساعت پنج صبح به وقت محلی استان «آچه» در اندونزی را به لرزه در آورد که بر اثر آن تاکنون ۵۲ نفر کشته و ۷۰ نفر نیز زخمی شدند. حال برخی مجروحان وخیم گزارش شده است و به نظر می رسد تعداد کشته ها افزایش یابد.

عمق این زلزله در ۱۷ کیلومتری از سطح زمین در شمال استان آچه گزارش شده که باعث تخریب ۴۰ منزل مسکونی شده است.

پس از وقوع زلزله، تیم های امداد و نجات به منطقه اعزام شده و زخمی ها را از زیر آوار بیرون کشیده اند.

از سویی مرکز ژئوفیزیک و هواشناسی اندونزی اعلام کرده است خطر وقوع سونامی پس از این زلزله وجود ندارد.

آچه یکی از استان‌های کشور اندونزی است که در شمال جزیره «سوماترا» واقع شده‌ است.