سایه دلار بر افزایش قیمت کالاها/گزارش ارزانی و گرانی اقلام اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، دلار روزهای پرالتهابی را می‌گذارند و قیمت آن چند تک تومانی بیشتر به ۴ هزار تومان باقی نمانده است. هر روز هم که می‌گذرد، بازار نشان می‌دهد که قصد ندارد این محدوده قیمتی ۳۹۰۰ تومان به بالا را ترک کرده و وارد کانال قیمت منطقی خود شود. دلیل را البته بانک مرکزی افزایش سفرهای فصلی و تسویه شرکت‌های خارجی به دلیل رو به اتمام بودن سال میلادی می‌داند و تاکنون هم اقدام موثری در حوزه کنترل این رنج‌های قیمتی نکرده است.

حال گزارشات رسمی بانک مرکزی از بازار کالاهای اساسی نیز خود، نشانگر گرانی حداقل شش گروه کالایی است. اکنون بر اساس آمارهای رسمی، قیمت گوشت مرغ، سبزی‌ها و میوه‌های تازه، حبوبات، برنج و تخم‌مرغ گران شده است.

گزارش بانک مرکزی از قیمت خرده‌فروشی اقلام اساسی در یازده گروه کالایی در هفته منتهی به ۱۲ آذرماه حکایت از این دارد که قیمت چای، روغن‌نباتی، قند و شکر ثابت بوده و نرخ گوشت قرمز و لبنیات هم کاهشی بوده است.

لبنیات و تخم‌مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای ماست پاستوریزه معادل ۰.۸ درصد کاهش یافت و قیمـت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم‌مرغ معادل ۱.۵ درصـد افـزایش داشـت و شـانه‌ای ٩٦٠٠٠ الـی ‌١١٠٠٠٠ ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی ثابت بود. بهای برنج داخله درجه یک معادل ۱.۶ درصد افزایش ولی قیمت برنج داخله درجه دو ١/١ درصد کاهش یافـت. در گـروه حبـوب بهـای عـدس و لوبیا قرمز بدون تغییر بود. قیمت لوبیا چیتی و لوبیا چشم‌بلبلی هریک معادل ۰.۱ درصد کاهش ولی بهای سـایر اقلام این گروه بین ۰.۲ درصد تا ۰.۳ درصد افزایش داشت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه عرضه نمی‌شـد ولـی سـایر اقـلام میـوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفـاوت بودنـد، بـه نـرخ مـصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌گردید. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سـبزی تـازه را عرضـه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه، قیمت پرتقال درجه یک معادل ۱.۳ درصد و کیوی ۴.۲ درصد کاهش ولـی بهای سایر اقلام این گروه بین ۱ درصد تا ۱۱.۱ درصد افزایش یافت.

در گروه سبزی‌هـای تـازه قیمـت تمـام‌ اقلام این گروه بین ۰.۵ درصد تا ۷.۸ درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسـفند ثابـت بـود. قیمـت گوشـت تـازه گـاو و گوسـاله معـادل ۰.۴ درصد کاهش ولی بهای گوشت مرغ ۴.۵ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن‌نباتی

در این هفته قیمت قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن‌نباتی بدون تغییر بود.