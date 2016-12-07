نامه ایران به بان کی مون؛ آمریکا مسئول پیامدهای نقض برجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به وی اعلام کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران مصوبه اخیر کنگره امریکا و تمدید قانون تحریم ایران (ایسا) تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی را مغایر تعهدات امریکا بر اساس برجام می داند.

در این نامه تاکید شده است که بر اساس مفاد برجام، امریکا به عنوان یکی از طرف های برجام متعهد شده است که از تمدید و وضع مجدد تحریم و یا هر اقدام مغایر با اهداف، نص و روح برجام خودداری کند.

خوشرو در این نامه خطاب به دبیرکل سازمان ملل افزوده است: تمدید قانون تحریم ایران (ایسا) بر خلاف تعهدات برجامی امریکا است و لذا این کشور مسئول پیامدهای منفی و آثار زیان بار چنین اقدامی خواهد بود.

در این نامه از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته شده است که از همه طرف های برجام بویژه امریکا بخواهد تا به تعهدات خود پایبند بمانند، همچنین از وی خواسته شده است تا این اقدام اخیر امریکا و سایر موارد بد عهدی در اجرای تعهدات برجام را در چارچوب گزارش آتی خود به شورای امنیت منعکس کند