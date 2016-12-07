ضرورت ارائه درس تجاری سازی فناوری در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد سلطانی در همایش مکانیسم های توسعه و تامین مالی شرکت های دانش بنیان نوپا با حضور هیات ایتالیایی با بیان اینکه ما درحال حاضر با مشکل تجاری سازی مواجه هستیم؛ اظهار داشت: بسیاری از دانشجویان مفهوم درست تجاری سازی را نمی دانند پس ضروری است که این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بنابراین باید دروس اختیاری با عناوین مربوط به بازار، تجاری سازی و...در دانشگاه ها ایجاد شود تا اساتید و دانشجویان به خوبی بتوانند این دروس را به مرحله عملیاتی برسانند.

وی با بیان اینکه اگر اساتید بتوانند به خوبی با این دروس آشنا باشند می توانند به راحتی مفهوم تجاری سازی و بازار را به دانشجویان منتقل کنند، اظهار داشت: بهتر است که این دروس به صوررت اختیاری در دانشگاهها برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ایجاد شود.

به گفته سلطانی، برای اساتید دانشکاه هم باید یک سری دوره های تکمیلی اختیاری گذاشته شود تا بتوانند به خوبی مفاهیم کاربردی را به دانشجویان انتقال دهند.

وی گفت: با این اقدام می توان گفت که بیشتر توان دانشگاه ها به سمت تجاری سازی خواهد رفت.

به گزارش مهر، نشست آموزشی مکانیسم های توسعه شرکت های دانش بنیان نوپا توسط دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی و با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران با حضور متخصصان مدیریت فناوری در کشور ایتالیا، شامگاه سه شنبه در صندوق نواوری و شکوفایی برگزار شد.

این نشست با محوریت «تامین مالی شرکت های فناوری محور (NTBF) دانشگاهی و نقش دولت» و « اتصال شرکت های کوچک دانش بنیان به شرکت های بزرگ صنعتی» برپا شد.