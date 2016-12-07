۲۴ نیروی فنی از دامغان به کربلای معلی اعزام شدند

محسن عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه تعداد ۲۴ نیروی اعزامی فنی و ماهر از شهرستان دامغان در راستای مشارکت در ساخت، توسعه و ارائه خدمات در حرم ائمه معصومان(س) به کربلای معلی و نجف اشرف اعزام شدند، ابراز داشت: این اکیپ را نیروهای آشپز و کمک آشپز و نیروی خدماتی تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه این افراد به مدت یک ماه در کشور عراق حضور دارند، افزود: ارائه خدمات فنی، آشپزی، بنایی، گچ کاری، جوشکاری و ... در زمره کارهایی است که افراد اعزامی در آن فعالیت خواهند داشت.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات دامغان با بیان اینکه نیروهای متقاضی خدمت در جوار حرم ائمه اطهار(ع) در کشور عراق می توانند به دفتر این ستاد مراجعه کنند، گفت: بانیان خیّر برای مشارکت در امر ساخت و ساز طرح های عتبات و عالیات می توانند کمک های نقدی خود را به این ستاد تحویل دهند تا در این امر خیز شریک باشند.

عالمی با یادآوری اینکه ستاد بازسازی عتبات عالیات دامغان فعالیت رسمی خود را از سال۸۶ در این شهرستان آغاز کرده است، اضافه کرد: تاکنون مردم خیر و عاشقان اهل بیت (ع) با کمک های نقدی و غیرنقدی خود در امر بازسازی و ساخت و ساز طرح های عمرانی در کربلای معلی و نجف اشرف مشارکت داشته اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی یک موکب ویژه ایام اربعین به نام شهرستان دامغان تحت عنوان موکب علی بن موسی الرضا(ع) در کربلای معلی اظهار داشت: در این موکب که برای نخستین بار و در ایام اربعین امسال راه اندازی شده بود در مدت ۱۲ روز، ۶۵ هزار و ۶۱۵ نفر اطعام شدند و در سه نوبت شامل صبحانه، ناها و شام پذیرایی و در مجموع ۱۲هزار و ۲۱۱ نفرشامل سه هزارو ۷۰۹ نفر خواهر و هشت هزارو ۵۰۲ نفر برادر در این موکب اسکان داده شدند.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات دامغان همچنین با اشاره به اعزام ۳۲ نفر خادم در ایام اربعین امسال از این شهرستان به کربلای معلی، گفت: با کمک های مردم و خیّران ۸۰ تن اقلام مصرفی شامل برنج، روغن، نان خشک، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز و... به ستاد عتبات عالیات دامغان مستقر در کربلا طی ایام اربعین ارسال شد.