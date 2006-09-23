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۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۶:۰۱

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كشته و زخمي شدن دست كم 65 نفر بر اثر وقوع انفجار در شهرك صدر / دستگيري سه عضو يك گروه تروريستي در شمال بغداد

كشته شدن دست كم 31 تن و زخمي شدن 34 تن ديگر در پي وقوع انفجاري در شهرك صدر بغداد و همچنين دستگيري 3 تن از مسئولان گروه تروريستي انصار السنه درشمال بغداد از مهمترين حوادث امنيتي امروز عراق تا اين ساعت اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، يك منبع امنيتي عراق امروز اعلام كرد: درپي وقوع انفجاري درشهرك صدربغداد دست كم 31 تن كشته و 34 تن ديگر زخمي شدند.

"جاسم محمد علي" يكي ازمسئولان پليس عراق درشهرك صدردرباره اين انفجاركه صبح امروز به وقوع پيوست، گفت : بمب هاي كارگذاشته شده درداخل گالون هاي 70 ليتري درنزديكي تانكرهاي مواد سوختني منفجرشد.

اين منبع همچنين خاطرنشان كرد: بيشتركشته شده ها از زنان و كودكان هستند.

خبرديگراينكه ارتش عراق امروزاعلام كرد: يكي از مسئولان گروه انصارالسنه كه با گروه تريستي القاعده درارتباط است، به همراه دو تن ديگراز معاونانش درشمال بغداد دستگيرشدند.

دربيانيه صادره ازسوي ارتش عراق بدون اينكه به زمان اين عمليات دستگيري اشاره شود، اعلام شد: "شيخ منتصرحمود عليوي الجبوري" دراستان ديالي دستگيرشد.

گروه انصارالسنه، گروهي تروريستي است كه بارها مسئوليت سربريدن گروگانها را درعراق برعهده گرفته است.

درعين حال پليس نجف اعلام كرد: افراد مسلح ناشناس "فاضل ابوسيبي" رهبرطايفه اي محلي را درنزديكي منزلش درشهرنجف در160 كيلومتري جنوب بغداد كشتند.

کد مطلب 384335

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