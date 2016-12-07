کمانداران استان راهی رقابت های جام جهانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حنانه عظیمی نیا و اسماعیل عبادی دوکماندار آبیکی امروز برای شرکت در مرحله دوم رقابتهای جام جهانی تیر وکمان داخل سالن راهی تایلند می شوند.

عظیمی نیا در ترکیب تیم ملی نوجوانان ریکرو و عبادی در ترکیب تیم ملی بزرگسالان رشته کامپوند در این رقابت ها شرکت می کنند.

رقابت های مرحله دوم رقابتهای جام جهانی تیر وکمان داخل سالن تایلند از روز شنبه آغاز می شود.

تیم والیبال سپهر الکتریک امروز به میدان می رود

در بازی هفته پنجم تیم والیبال سپهر الکتریک امروز در بازی خارج از خانه برابر کاله آمل صف آرایی می کند.

این بازی از ساعت ۱۶ در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار می شود.

تیم والیبال سپهر الکتریک قزوین از چهار بازی گذشته خود سه برد و یک باخت در کارنامه دارد.

نیاقی ها در اردوی تیم ملی نونهالان دختر کشور

زهرا نیاقی ها ملی پوش سابق کشورمان به عنوان مربی در اردوی تیم ملی نونهالان دختر شرکت می کند.

اردوی آمادگی تیم ملی تنیس روی میز نونهالان از امروز تا ۲۴ آذر در تهران برگزار خواهد شد.

دو تنیسور قزوینی در اردوی تیم ملی بزرگسالان

حمیدرضا طاهرخانی عضو سابق تیم ملی بزرگسالان با انتخاب سرمربی تیم ملی و موافقت مدیر تیم های ملی به جمع ۱۲ تنیسور اردوی تیم ملی بزرگسالان فراخوانده شد.

همچنین با پیشنهاد کمیته مربیان فدراسیون و موافقت مدیر تیم های ملی حیدر جلیلوند مربی قزوینی هم به عنوان کادر فنی به این اردودعوت شد.

این اردو از ۲۲ آذر تا ۳ دی در شهرستان لار شیراز برگزار می شود.

کارگاه آموزشی گلف فردا برگزار می شود

این کارگاه آموزشی با همکاری هیئت گلف استان و با همکاری انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) فردا برگزار می شود.

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) میزبان این کارگاه یک روزه است.

رقابت های دوصحرانوردی انتخابی بانوان استان برگزار شد

این مسابقات در سه رده سنی در مسیر مجموعه ورزشی ۱۵ هزارنفری سردار آزادگان به طرف پارک جنگلی دانشگاه آزاد برگزار شد.

در رده سنی نوجوانان الناز کبیری از قزوین، رقیه رستمی البرز و عاطفه بابایی از قزوین اول تا سوم شدند، در رده سنی جوانان فروزان قربانی و زهرا کیماسی از قزوین اول و دوم شدند و عاطفه قاسمی از آبیک سوم شد و در رده سنی بزرگسالان اعظم محمدی شخلری از البرز، فاطمه نوری و فاطمه افشاری از آبیک دوم و سوم شدند.

تیم منتخب استان در رقابت های قهرمانی کشور شرکت می کند.