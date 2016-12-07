ایران تنها کشوری بود که کاهش قیمت نفت تاثیری بر رشد اقتصادش نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که در سفری دوره ای به شرق آسیا در ژاپن بسر می برد، در نشست مشترک تجاری با سازمان تجارت خارجی ژاپن (جترو) و با حضور کارآفرینان، سرمایه گذاران ایرانی و ژاپنی شرکت کرد و اظهار داشت: روابط ایران و ژاپن در زمینه های سیاسی و اقتصادی رو به توسعه است.

وی افزود: ایران کشوری باثبات و امن برای سرمایه گذاری شرکت های ژاپنی است، کشورهای صادرکننده نفت با کاهش قیمت نفت با افت رشد اقتصادی مواجه شدند اما ایران تنها کشور صادرکننده نفت بود که کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی آن تاثیر نگذاشت.