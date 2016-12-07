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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۶

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی:

مسائل جناحی نباید اتحاد و انسجام جامعه را تحت تاثیر قرار دهد

مسائل جناحی نباید اتحاد و انسجام جامعه را تحت تاثیر قرار دهد

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: امروز انسجام، اتحاد و اتکا بر توان داخلی باید بر بازی های سیاسی و جناحی ترجیح داده شود و این مهم راه سعادت آحاد جامعه ما است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی صبح چهارشنبه در کلاس درس اخلاق مدیران استان مرکزی در اراک اظهار داشت: براساس فرمایش مقام معظم رهبری اتحاد و انسجام و تکیه بر توان داخلی راه سعادت جامعه ما است، بنابراین مسئولان باید به جای برنامه های حاشیه ای و مسائل سیاسی جناحی در راستای حل مسائل موجود و رضایتمندی مردم حرکت کنند.

وی افزود: دشمنان نظام اسلامی همواره ثابت کرده اند که به هیچ وجه نمی توانند مورد اعتماد ما واقع شوند و همیشه سعی دارند از هر طریق و روش ممکن به نظام اسلامی خدشه و آسیب وارد کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: استکبار جهانی همواره به دنبال منافع خود است و در این مسیر با ایجاد و تقویت گروه های تکفیری و ضد انسانی، نشان داده حتی به اصول اولیه بشری نیز پایبند نیست.

دری نجف آبادی خاطرنشان ساخت: آمریکا و غرب با هر بهانه در امور مربوط به کشورهای اسلامی و مسلمانان دخالت می کنند در حالی نمی خواهند بپذیرند که باید به اسلام و مسلمانان و جایگاه آنان احترام بگذارند.

وی ادامه داد: خوشبختانه مسلمانان همواره در مقابل این دخالت ها و نفوذها جواب های قاطع و محکمی داده اند و آمریکا در این حوزه باید در رفتارش تجدید نظر کند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی همچنین با اشاره به ۱۶ آذر و روز دانشجو، گفت: دانشجویان نقش موثری در مقابله با هجمه‌های فرهنگی دشمن دارند و این قشر تاثیرگذار باید در راستای ارتقای سطح علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه قدم بردارد.

دری نجف آبادی افزود: امروز دشمن از روش های گوناگون تلاش دارد به قشر جوان و دانشجوی کشور آسیب و صدمه وارد کند و در این مسیر از استفاده از هیچ نوع ابزاری فروگذار نمی کند بنابراین دانشجویان و نسل جوان امروز باید این هجمه ها را بشناسند و در راستای خنثی سازی آنها عمل کنند.

کد مطلب 3843356

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