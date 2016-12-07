مسائل جناحی نباید اتحاد و انسجام جامعه را تحت تاثیر قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی صبح چهارشنبه در کلاس درس اخلاق مدیران استان مرکزی در اراک اظهار داشت: براساس فرمایش مقام معظم رهبری اتحاد و انسجام و تکیه بر توان داخلی راه سعادت جامعه ما است، بنابراین مسئولان باید به جای برنامه های حاشیه ای و مسائل سیاسی جناحی در راستای حل مسائل موجود و رضایتمندی مردم حرکت کنند.

وی افزود: دشمنان نظام اسلامی همواره ثابت کرده اند که به هیچ وجه نمی توانند مورد اعتماد ما واقع شوند و همیشه سعی دارند از هر طریق و روش ممکن به نظام اسلامی خدشه و آسیب وارد کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: استکبار جهانی همواره به دنبال منافع خود است و در این مسیر با ایجاد و تقویت گروه های تکفیری و ضد انسانی، نشان داده حتی به اصول اولیه بشری نیز پایبند نیست.

دری نجف آبادی خاطرنشان ساخت: آمریکا و غرب با هر بهانه در امور مربوط به کشورهای اسلامی و مسلمانان دخالت می کنند در حالی نمی خواهند بپذیرند که باید به اسلام و مسلمانان و جایگاه آنان احترام بگذارند.

وی ادامه داد: خوشبختانه مسلمانان همواره در مقابل این دخالت ها و نفوذها جواب های قاطع و محکمی داده اند و آمریکا در این حوزه باید در رفتارش تجدید نظر کند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی همچنین با اشاره به ۱۶ آذر و روز دانشجو، گفت: دانشجویان نقش موثری در مقابله با هجمه‌های فرهنگی دشمن دارند و این قشر تاثیرگذار باید در راستای ارتقای سطح علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه قدم بردارد.

دری نجف آبادی افزود: امروز دشمن از روش های گوناگون تلاش دارد به قشر جوان و دانشجوی کشور آسیب و صدمه وارد کند و در این مسیر از استفاده از هیچ نوع ابزاری فروگذار نمی کند بنابراین دانشجویان و نسل جوان امروز باید این هجمه ها را بشناسند و در راستای خنثی سازی آنها عمل کنند.