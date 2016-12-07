  1. استانها
  2. قزوین
۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۹:۲۹

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین:

قزوین در ارزیابی کشوری طرح تعالی مدیریت موفق به کسب ۵رتبه برتر شد

قزوین در ارزیابی کشوری طرح تعالی مدیریت موفق به کسب ۵رتبه برتر شد

قزوین- مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین از کسب ۵ رتبه برتر در ارزیابی کشوری طرح تعالی مدیریت، توسط مدارس استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی صبح چهارشنبه در جمع فرهنگیان استان اظهار داشت: مدارس استان قزوین در ارزیابی مرحله کشوری طرح تعالی مدیریت توانستند ۵ رتبه برتر کسب کنند.

وی افزود: در حوزه آموزش و پرورش ناحیه دو قزوین، دبیرستان حاجی بهرامی رتبه ممتاز و دییرستان عصمت رتبه موفق را در ارزیابی مرحله کشوری طرح تعالی مدیریت مدارس، کسب کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تأکید کرد: در حوزه آموزش و پروش ناحیه یک قزوین نیز دبیرستان اندیشه سبز و دبستان لوازم خانگی پارس، هر واحد آموزشی رتبه موفق را کسب کردند، همچنین در حوزه آموزش و پرورش شهرستان البرز هم دبیرستان فطرت رتبه موفق را کسب کرد.

طرح تعالی مدیریت یکی از طرح های اجرایی وزارت آموزش و پرورش است که مدت ۳ سال در مدارس استان در حال اجرا است.

کد مطلب 3843358

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها