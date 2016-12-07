قزوین در ارزیابی کشوری طرح تعالی مدیریت موفق به کسب ۵رتبه برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی صبح چهارشنبه در جمع فرهنگیان استان اظهار داشت: مدارس استان قزوین در ارزیابی مرحله کشوری طرح تعالی مدیریت توانستند ۵ رتبه برتر کسب کنند.

وی افزود: در حوزه آموزش و پرورش ناحیه دو قزوین، دبیرستان حاجی بهرامی رتبه ممتاز و دییرستان عصمت رتبه موفق را در ارزیابی مرحله کشوری طرح تعالی مدیریت مدارس، کسب کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تأکید کرد: در حوزه آموزش و پروش ناحیه یک قزوین نیز دبیرستان اندیشه سبز و دبستان لوازم خانگی پارس، هر واحد آموزشی رتبه موفق را کسب کردند، همچنین در حوزه آموزش و پرورش شهرستان البرز هم دبیرستان فطرت رتبه موفق را کسب کرد.

طرح تعالی مدیریت یکی از طرح های اجرایی وزارت آموزش و پرورش است که مدت ۳ سال در مدارس استان در حال اجرا است.