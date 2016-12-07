ایران می تواند کانون کمک های بشردوستانه در منطقه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اسحاق جهانگیری در دیدار «پیتر مائورر» رئیس کمیته بینالمللی صلیبسرخ، اظهار کرد: کمیته بینالمللی صلیبسرخ اقدامات بشردوستانه بسیار مهمی در سطح جهانی و منطقهای انجام میدهد و ایران نیز براساس ارزشها و آموزههای دین اسلام و نیز براساس فرهنگ غنی ملت ایران، علاقهمند به توسعه همکاریهای دوجانبه با این کمیته در زمینه اقدامات بشردوستانه است.
وی با اشاره به تعامل و همکاریهای سازنده ایران و کمیته بینالمللی صلیبسرخ که از سالها قبل وجود داشته و هم اکنون از روند رو به رشدی برخوردار است، افزود: کمیته بینالمللی صلیبسرخ در مقاطع مختلف و بهخصوص در دوران دفاع مقدس اقدامات خوبی انجام داد و پس از جنگ تحمیلی نیز نقش مهمی میان ایران و عراق در جستوجوی مفقودین جنگ ایفا کرد.
جهانگیری با اشاره به انطباق و مشترکات آموزههای دین اسلام و حقوق بینالملل بشردوستانه، خاطرنشان کرد: متاسفانه گروههای تکفیری و تروریستی چهره نادرستی از اسلام به تصویر کشیدهاند و در این میان برخی کشورهای غربی نیز به این موضوع دامن میزنند.
وی همچنین با اشاره به سخنان رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ مبنی بر وجود مشترکات فراوان میان حقوق بشردوستانه اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه تصریح کرد: امیدوارم گفتگو و مذاکره در این زمینه منجر به آن شود که کرامت انسانی در سطح بین المللی مورد احترام همگان قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: دین اسلام به موضوعات مرتبط با حقوق بشردوستانه توجه ویژه ای دارد و در آموزههای دینی ما این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه کمیته بینالمللی صلیبسرخ باید نقش محوریتر و پر رنگتری در خصوص مسائل منطقه و به ویژه بحران سوریه و یمن ایفا کند، گفت: مردم یمن در شرایط دشواری قرار دارند و ایران آمادگی دارد از طریق توسعه همکاریها با کمیته بینالمللی صلیبسرخ، اقدامات جدیتری در ارسال کمکهای بشردوستانه به مردم این کشور انجام دهد.
جهانگیری با اشاره به این نکته که بحرانهای منطقه به کشور یمن محدود نمیشود، خاطرنشان کرد: عراق، سوریه، افغانستان و برخی کشورهای دیگر نیز در شرایط بحران و درگیری قرار دارند و کمیته بینالمللی صلیبسرخ میتواند برای کمک به این مناطق بحرانزده بیش از گذشته روی ایران حساب کند.
وی افزود: دولت ایران از مذاکرات انجام شده و توافقات صورت گرفته میان کمیته بینالمللی صلیبسرخ و جمعیت هلالاحمر ایران و سایر دستگاههای اجرایی حمایت میکند و آمادگی داریم همکاریهای فیمابین را هر چه بیشتر افزایش دهیم.
نگران گسترش درگیری ها هستیم
«پیتر مائورر» رئیس کمیته بینالمللی صلیبسرخ نیز در این دیدار با اشاره به وخیم تر شدن اوضاع و درگیریها در نقاط مختلف جهان، گفت: نگران گسترش تاثیرات درگیریها در مناطق مختلف هستیم و افزایش درگیریها و منازعات در مناطق مختلف از جمله یمن، سوریه، عراق و دیگر نقاط جهان موجب شده که کمیته بینالمللی صلیبسرخ بودجه خود را 50 درصد افزایش دهد.
وی افزود: با روندی که در پیش گرفته شده و با افزایش درگیریها و منازعات مسلحانه در نقاط مختلف جهان، متاسفانه آمار آوارگان به رکورد بیسابقهای رسیده و مشکلات فراوانی برای این آوارگان بهوجود آمده است.
وی با اشاره به ملاقاتهای سازنده خود با مسئولان جمعیت هلال احمر و وزارتخانههای امور خارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گفت: در این دیدارها در خصوص راهکارهای افزایش همکاریهای دو جانبه در زمینه ارتقاء پاسخگویی به بحرانها و افزایش کمکهای بشردوستانه مورد بررسی قرار گرفت و توافقات خوبی حاصل شد.
رئیس کمیته بینالمللی صلیبسرخ همچنین با تاکید براینکه همکاریهای ایران و این کمیته باید در میدان عمل هر چه بیشتر افزایش پیدا کند، خاطر نشان کرد: کمیته بینالمللی صلیبسرخ برای پاسخگویی هرچه بیشتر به بحرانها و افزایش کمک های بشردوستانه نیازمند حمایت سیاسی کشورهایی است که از نفوذ منطقهای برخوردار هستند.
وی با اشاره به مشترکات فراوان میان آموزهها و تاکیدات دین اسلام در خصوص اقدامات بشردوستانه و حقوق بینالملل بشردوستانه، گفت: مشترکات فراوانی میان این دو وجود دارد و این موضوع از نظر سیاسی دارای اهمیت است؛ چرا که امروز برخی سیاستمداران در جهت سیاه نمایی مذهب گام بر میدارند، اما حقوق بشردوستانه دین اسلام و حقوق بینالمللی بشردوستانه از نقاط مشترک فراوانی برخوردار هستند و ما باید این واقعیت را ترویج کنیم.
پیتر مائورر همچنین با اشاره به قابلیتها و توانمندیهای لجستیک ایران برای توسعه کمکهای بشردوستانه گفت: کمیته بینالمللی صلیبسرخ علاقهمند است ایران به عنوان کانون کمکهای بشردوستانه این کمیته در منطقه مطرح باشد تا با استفاده از توانمندیهای ایران شاهد افزایش کمکهای بشردوستانه به نقاط مختلف منطقه باشیم.
وی همچنین از آمادگی کمیته بینالمللی صلیبسرخ برای ایفای نقش فعالتر در بحران یمن و سوریه خبر داد و افزود: برای این کار نیازمند همکاری کشورهای مختلف از جمله ایران هستیم تا بتوانیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.
نظر شما