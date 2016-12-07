آمریکا نمی تواند خشونت و طالبان را از افغانستان پاک کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رها»، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی در مورد مبارزه با تروریسم گفت که آمریکا نمی‌تواند طالبان و خشونت را از افغانستان محو کند و وضعیت افغانستان هنوز هم دشوار است.

وی افزود: جنگ در افغانستان برای مدت ۳۰ سال بخشی از زندگی مردم بوده و آمریکا نمی تواند خشونت و طالبان را در این کشور پایان دهد.

اظهارات اوباما در حالی مطرح می شود که تاکنون نظرهای مختلفی در مورد موفقیت و یا عدم موفقیت آمریکا در جنگ افغانستان وجود داشته است.

با آنکه مقام‌های پیشین و کنونی آمریکا در نبرد افغانستان و مبارزه با تروریسم اعلام موفقیت می‌کنند، برخی منتقدان اما عملکرد این کشور در جنگ افغانستان را منفی ارزیابی می کنند.

با این وجود اوباما عنوان کرد که تلاش های کشورش در افغانستان سبب بالا بردن ظرفیت نیروهای افغانستان برای دفاع از کشورشان شده است.

وی همچنین گفت که آمریکا در بخش های سرمایه گذاری، انرژی، آموزش و بهداشت نیز کمک بسیاری به مردم افغانستان کرده است.

اوباما تاکید کرد که هنوز کمتر از ۱۰ هزار نیروی آمریکایی در افغانستان حضور دارند و این نیروها بدون رهبری جنگ علیه طالبان، ۳۲۰ هزار نیروی امنیتی افغانستان را که در حال دفاع از جامعه‌شان هستند حمایت می‌کنند.