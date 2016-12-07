آزادی خواهی ویژگی یک دانشجو است/ برجام نقطه قوت نظام

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رجبی صبح چهارشنبه در جمع دانشجویان موسسه آموزش عالی غیر دولتی توران دامغان به میزبانی تالار همایش های جمعیت هلال احمر با باین اینکه دشمن ستیزی و ظلم ستیزی نماد یک دانشجوی ایرانی است، ابراز داشت: آزادی معیار اصلی و ملاک دین مبین اسلام محسوب می شود و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز بر پایه آزادی مبتنی بر آیات و روایات پایه ریزی و بنا شده است.

وی افزود: هرکجا به دانشجو و دانشگاه اعتماد کردیم به دستاوردها و موفقیت های خوبی دست یافتیم و از این جهت باید قدر دانشجویان و دانشگاه های خود را بدانیم و به این موضوع مهم و با اهمیت باور داشته باشیم چرا که راه شکوفایی، سعادت و سربلندی کشور از دل دانشجو بیرون می آید و این قشر ما باید قدر و جایگاه خود را بدانند و به رشد و توسعه کشور در تمامی ابعاد وزمینه ها کمک کنند.

پیشرفت علمی ایران قابل تحسین است

این پژوهشگر هسته ای با اشاره به اینکه در بحث هسته ای به جوانان و دانشمندان ایرانی اعتماد کردیم و به موفقیت های بسیار خوبی نائل شده این، گفت: در بحث هسته ای امروز ما با اتکا به توانمندی های بومی و اعتماد به جوانان و دانشمندان خود، راهی را که قرار بود طی ۵۰ سال طی کنیم را در مدت ۱۰ سال به انتها رساندیم و این یک امتیاز و افتخار بزرگ برای ما محسوب می شود و به آن می بالیم.

رجبی با باین اینکه پیشرفت علمی ایران قابل تحسین است، بیان کرد: یکی از موفقیت های دیگرما در بحث توریسم پزشکی است که جوانان ما توانستند در این زمینه نیز موفقیت های بزرگی را کسب کنند که از کشورهای دیگر چون حاشیه خلیج فارس برای درمان خود به ایران سفر کنند و این حرکت در بحث تقویت توریسم پزشکی و طبابت بیماران خارجی توسط پزشکان متخصص و جوان ایرانی خود یک پیروزی و موفقیت به حساب می آید و نشان دیگر از اعتماد ما به جوانان خلاق و دانش پژوه ایران اسلامی ما است.

وی افزود: موفقیت های ما در بحث سد سازی و صنعت برق نیز از دیگر امتیازات ما است زمینه و مسیر رشد و توسعه کشور را در این راستا برای همه ما فراهم کرده و ما امروز معتقد هستیم که جمهوری اسلامی ایران از امکانات و تجهیزات فوق العاده برخوردار است و با وجود این امکانات و تجهیزات دشمنان جرات دست اندازی و حمله به ایران را ندارند.

برجام نوقه قوت نظام جمهوری اسلامی است

رئیس سابق دانشگاه صنعتی شاهرود با اشاره به اینکه مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران خود باوری است، گفت: ما می توانیم با خود باوری و اتکا به داشته ها و توانمندی های خود کارهای بزرگ و عظیم را به سرانجام برسانیم و احتیاجی به دیگر کشورها نداشته باشیم.

رجبی با انتقاد از برخی از مدیران که به زعم او می آیند و برای کشور و نظام مشکلات درست می کنند، افزود: باید بپذیریم که دولت به دنبال حل مشکلاتی بوده که مدیران ما در گذشته ایجاد کرده و برای نظام و کشور هزینه تراشیدند حال آنکه امروز با هدایت ها رهبر معظم انقلاب اسلامی توانستیم با الگو برداری از رهمنودهای معظم له در بحث اقتصاد مقاومتی به دستاوردهای خوبی در بحث صنایع نظامی دست پیداکنیم و از یک قدرت بالا در این راستا برخوردار شویم.

وی با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان نمونه ای از اقتصاد مقاومتی است، افزود: وزیر امورخارجه کشورمان توانست پشت میز مذاکره ۱+۵ آمریکا را شکست دهد و امروز این کشور بازنده در بحث مذاکرات هسته ای و برجام است و جمهوری اسلامی ایران برنده و پیروز میدان محسوب می شود لذا ما معتقد هستیم برجام نقطه قوت نظام و کشورمان است و اکنون باید دید برجام و مذاکرات هسته ای در گذشته چه بوده و اکنون چگونه است و به چه دستاوردهای توانستیم دست پیدا کنیم.

این دکترای فیزیک هسته ای، تحریم نفتی، بلوکه شدن پول ایران و وجود تورم ۴۰درصدی در دولت های نهم و دهم را نمونه ای از بحث عدم موفقیت در گذشته بیان کرد و گفت:اگر فصل هفتم قطعنامه سازمان ملل لغو می شد، مطمئن باشیم که ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا به ایران حمله می کرد و وجود این بند در قطعنامه سازمان ملل از سیاست های غلط دولت های نهم و دهم بوده که دنبال کرد.