به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان در اوزان المپیکی روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می‌شود.

اسامی کشتی گیران مطرح حاضر در این مسابقات به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

وزن ۶۱ کیلوگرم:

بهنام احسان پور (ایران)

ولودیا فرانگولیان (ارمنستان)

زلیم خان حاجی اف- احمدنبی گوارزاتیلوف (آذربایجان)

دیمیتار ایوانوف (بلغارستان)

بکا لومیتادزه (گرجستان)

جوزف مولنار (مجارستان)

باجرانگ باجرانگ (هند)

شینگو آریموتو (ژاپن)

دولت نیازبیکوف (قزاقستان)

توسینتولگا تومنبیلگ (مغولستان)

کریستوف بینکوفسکی (لهستان)

احمد چاکایف (روسیه)

رجب توپال – منیر آکتاس (ترکیه)

واسیلی شوپتار (اوکراین)

لوگان استیبر (آمریکا)

وزن ۷۰ کیلوگرم:

مصطفی حسین خانی (ایران)

گریگور گریگوریان (ارمنستان)

حاجی مراد اوماروف- ماگومد گادجی اف (آذربایجان)

عظمت نوریکایف (بلاروس)

میروسلاو کایروف (بلغارستان)

داوید تلاشادزه (گرجستان)

آمیت کومار (هند)

نوبویوشی تاکوجیما (ژاپن)

نورلان بکجانوف (قزاقستان)

باتزوریگ بویانجاو (مغلوستان)

ماگومد قربان علی اف (روسیه)

یاکوپ گور (ترکیه)

زمن رادولوف (اوکراین)

جیمز گرین (آمریکا)

رشید قربان اف (ازبکستان)

کشتی فرنگی:

وزن ۷۱ کیلوگرم:

افشین بیابانگرد(ایران)

وارشام بورانیان (ارمنستان)

حسن علی اف (آذربایجان)

ریدونگ ژانگ (چین)

بالینت کورپاسی (مجارستان)

داوید کارسینسکی (لهستان)

آدام کوراک (روسیه)

الکساندر ماکسیموویچ (صربستان)

دنیس دمیانکوف (اوکراین)

پاول لیاح (بلاروس)

تیمو بادوش (آلمان)

گریستوفر گنزالس (آمریکا)

وزن ۸۰ کیلوگرم:

یوسف قادریان(ایران)

ادوارد سارگسیان (ارمنستان)

رفیق حسین حسین اف- امین احمد اف (آذربایجان)

ویکتور ساسونوفسکی (بلاروس)

نناد زوگاج (کرواسی)

لاشا گوبادزه (گرجستان)

زابو لازلو (مجارستان)

آشکات دلمحمداف (قزاقستان)

آتابک عزیزبیکوف (قرقیزستان)

رمضان آباچاریف (روسیه)

اصلان آتم (ترکیه)

یاروسلاو فیلچکوف (اوکراین)

پاتریک مارتینز (آمریکا)

جانی بک اوتابیکوف (ازبکستان)