احداث آب رو جهت تخلیه آبهای سطحی در محورزنجان- بیجار

به گزارش خبرنگار مهر، بلال نظری صبح چهار شنبه درجلسه کار گروه آب و کشاورزی، گفت: با توجه به اینکه این محور جدیدا چهار خطه شده و جمع شدن آبهای سطحی به هنگام بارش برف وباران راین محور موجب لغزندگی و همچنین فرسایش جاده و بروز مشکل برای وسایل نقلیه درحال تردد می شد ، اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان ایجرود اقدام به احداث تعدادی آبرو جهت هدایت آبهای سطحی در کیلومتر 12 محور زنجان – بیجار کرده است.

وی تصریح کرد: همچنین این اداره اقدام به شن ریزی بالغ بر دو کیلومتر راه روستایی قره بلاغ ایجرود کرده است. این روستا هنوز راه سازی نشده و تردد اهالی به هنگام برف وباران زمستانی به سختی صورت می گرفت، از این رو شن ریزی می تواند کمک شایان توجهی به تردد اهالی در زمستان از این راه روستایی کند.

نظری بیان داشت: روکش آسفالت در محور اصلی زنجان-بیجار با اعتباری بالغ بر یک میلیاردو پانصد تومان به بهره برداری رسیده است و لکه گیری محورهای روستایی از اول سال تاکنون با توجه به برنامه ریزی های تدوین شده صورت گرفته و براساس اولویت ترافیکی پروژه لکه گیری در شهر زرین آباد و بخش حلب ادامه دارد.

رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان ایجرود با بیان اینکه همکاری مردم در فصل سرما موجب تسریع در عملکرد راهداری و امداد ونجات می شود، یادآورشد: هم استانی های می توانند در صورت بروز مشکل در راه های شهرستان ایجرود با شماره تلفنهای ۳۶۷۲۳۰۵۹، ۳۶۷۲۲۵۶۷، ۳۳۷۷۲۵۲۷ تماس حاصل کنند.