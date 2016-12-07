پرداخت ۵ میلیارد ریال تسهیلات به هنرمندان صنایع دستی خراسان جنوبی

حسین عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: طی سال گذشته نیز ۱۰ میلیارد ریال تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد به هنرمندان صنایع دستی استان اعطا شده است.

وی با بیان اینکه متقاضی برای دریافت تسهیلات نداریم، عنوان کرد: هنرمندان صنایع دستی برای باز پرداخت تسهیلات نگران بوده و کمتر در این زمینه اقدام می‌کنند.

وی بیان داشت: آمادگی داریم در قالب تفاهم نامه که بین میراث فرهنگی و صندوق کارآفرینی امید منعقد شده به تمام تولیدکنندگان صنایع دستی در استان تسهیلات پرداخت کنیم.

عباس زاده در خصوص حمایت های دولتی از هنرمندان صنایع دستی استان گفت: بناهای تاریخی را برای برگزاری کارگاه های آموزشی به صورت رایگان در اختیار آنها قرار داده‌ایم.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی عنوان کرد: همچنین غرفه هایی در باغ اکبریه و باغ و عمارت رحیم آباد به صورت رایگان برای عرضه تولیدات صنایع دستی به هنرمندان فعال در این عرصه واگذار کرده‌ایم.

عباس زاده با اشاره به شناسایی ۸۰ رشته صنایع دستی در استان گفت: از این تعداد ۴۰ رشته در استان فعال است.

وی ادامه داد: طی سه سال گذشته رشته های گیوه بافی در طبس، برک بافی و پلاس بافی را در استان توانسته‌ایم احیاء کنیم.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی بیان داشت: برای ثبت نشان جغرافیایی صنایع دستی استان در حال پیگیری هستیم.

عباس زاده در ادامه با بیان اینکه سردر ورودی باغ گلشن طبس برای ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی در اختیار میراث فرهنگی استان قرار گرفته است، افزود: پیش بینی می‌کنیم این بازارچه در دهه فجر به بهره برداری برسد.