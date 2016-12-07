آرسنال و لیورپول خواهان جذب پدیده دورتمند

به گزارش خبرگزاری مهر، «کریستین پولیسیچ» پدیده جوان تیم فوتبال بورسیا دورتمند در سال ۲۰۱۵ به تیم جوانان این باشگاه پیوست و در نیم فصل دوم همان سال به تیم اصلی این باشگاه راه پیدا کرد.

وی که در رده های پایه تیم ملی آمریکا بازی کرده است بعد از اینکه سال گذشته در ترکیب بورسیا دورتمند به میدان رفت، به تیم ملی بزرگسالان آمریکا نیز دعوت شد تا پس از حضور در دیدار افتتاحیه «کوپا آمه ریکا» به عنوان جوانترین بازیکن تاریخ این رقابت ها لقب بگیرد.

اکنون «کالچومرکاتو» ادعا می کند، علاوه بر باشگاه لیورپول که خواهان به خدمت گرفتن این ستاره جوان بود، آرسنال و تاتنهام نیز تمایل به جذب او دارند.

«یورگن کلوپ» سرمربی لیورپول که پیش از این هدایت دورتمند را بر عهده داشت، استعداد بالایی در این بازیکن ۱۸ ساله دیده است و به همین دلیل قویاً خواستار اوست.

«قرمزها» برای اینکه پولیسیچ را به «آنفیلد» بیاورند، علاوه بر باشگاه های لیگ برتری با سد دیگری مواجهند و آن هم تمایل شدید دورتمند برای حفظ این بال کناری آمریکایی است.