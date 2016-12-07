معرفی رئیس جدید دانشگاه علمی کاربردی به شورایعالی انقلاب فرهنگی

محمد رضا مخبر دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: رئیس جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی توسط دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم تحقیقات و فناوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شده است.

وی افزود: در صورتی که گزینه جدیدی که توسط وزیرعلوم معرفی شده تصویب شود، نام آن را اعلام خواهیم کرد.

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی درپاسخ به این سئوال که چه زمانی رئیس جدید توسط شورا تأیید خواهد شد، افزود: در جلسه دو هفته آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع بررسی شده و در صورت تصویب اعلام می شود.

به گزارش مهر، دانشگاه جامع علمی کاربردی، یکی از دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم است که با هدف ارتقای سطح مهارت شاغلین بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای فارغ التحصیلان با بکارگیری و سازمان دهی امکانات، منابع مادی و انسانی دستگاه‌های اجرایی نسبت به برگزاری دوره‌های علمی کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی اقدام می‌کند.

وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی در دی ماه ۹۳، محمد اخباری را به سمت سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب کرد و سپس ریاست وی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید شد.

دکتر فرهادی اوایل تیر۹۵ بدون اینکه دلیل آن را اعلام کند محمد اخباری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی را عزل و با صدور حکمی محمدحسین امید، معاون اداری مالی و مدیریت منابع این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب کرد.

علت عزل محمد اخباری از سوی وزیرعلوم اعلام نشد، دکتر محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم نیز دراین مورد گفت: هیچ کس تضمین نکرده که افراد در سمت‌های خود باقی بمانند و حالا نیز بر اساس اقتضائات تغییراتی صورت گرفته است، کسی تضمین نکرده که بنده هم تا سالیان سال در پست خود باقی بمانم، بلکه تا زمانی که مفید و مناسب هستم در این پست باقی می‌مانم و این یک امر طبیعی است.

براساس این گزارش، اکنون با پایان یافتن سرپرستی امید و باقی ماندن تنها یک سال از دولت یازدهم، دکتر فرهادی به تازگی ریاست جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی را به شورا معرفی کرده که آیا تایید شود یا خیر.