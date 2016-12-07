در بسته شدن نماد بانکها مقصر نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس کمره‌ای در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری سه‌شنبه شبکه دو سیما با تاکید بر اینکه اقدامات بانک مرکزی موجب بسته شدن نمادهای بانکی نشده است، افزود: در سه سال گذشته بحث شفافیت را در راستای قانون برنامه پنجم توسعه و قانون پولی و بانک مطرح و صورت های مالی جدید را هم از بهمن پارسال به بانک‌ها ابلاغ کردیم و هماهنگی‌های لازم هم شده بنابراین مشخص بود مبنای گزارش‌دهی بانک‌ها به چه صورت است.

وی ادامه داد: بانک‌هایی که صورت مالی خود را بر اساس صورت‌های مالی مورد درخواست بانک مرکزی ارائه و مجامع خود را تقریباً در همان مواعد مقرر قانونی برگزار کردند، نماد آن‌ها در بازار بورس، باز است.

کمره‌ای افزود: تعدادی از بانکها صورت‌های مالی خود را در مرحله اول به شکل دیگری ارائه کرده بودند، اما پس از رایزنی که با سازمان حسابرسی انجام شد، صورت‌های مالی آن ها هم به شکل مورد نظر بانک مرکزی تهیه شد.

وی گفت: بانک مرکزی به استناد گزارش سازمان حسابرسی و با توجه به مکاتبات برخی بانک‌ها، درباره کیفیت سود و ذخایر و وظایف ذاتی بانک مرکزی از جمله حفظ حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران، برگزاری مجمع بانک‌ها را مجاز دانست.

مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی با اشاره به اینکه استانداردهای جدید موجب زیان نشده است، گفت: استانداردها همان استانداردها هستند، اما می‌خواهیم درآمد بانک ها واقعی باشد و باید دستورالعمل مربوط به دارایی ها کاملاً رعایت شود.

سیدروح‌الله حسینی مقدم، معاون بورس اوراق بهادار تهران هم با حضور در این برنامه با اشاره اهمیت نقدشوندگی سهام بورس گفت: بانک مرکزی تصمیم گرفته است در خصوص انضباط بخشی به وضعیت گزارشگری شرکت ها از رویه های معمول جهان استفاده کند و بازار سرمایه هم باید منضبط باشد.

وی افزود: این رویه بانک مرکزی ممکن است برخی از شرکت‌ها را از سود به زیان برساند. البته درست است که بانک مرکزی وظیفه ذاتی خود را انجام داده اما بحث ما بر روی نحوه و زمان آن است.

حسینی مقدم افزود: انتظار ما از بانک مرکزی این است که منافع همه ذی‌نفعان را در نظر بگیرید.

معاون بورس اوراق بهادار تهران با ابراز خشنودی از اینکه بانک مرکزی حساسیت‌های بازار سرمایه را درک کرده است، گفت: اگر قرار است صورت‌های مالی شفاف شود باید زودتر انجام شود؛ اگر نمادی در بورس شفاف نباشد تصمیم گیری مشکل می شود و در این صورت یا باید شرکت متوقف یا معلق باشد و یا لغو پذیرش شود.

حسینی مقدم با اشاره به اینکه حدود ۵۵ شرکت از فهرست بورس تهران لغو پذیرش شدند گفت: لغو پذیرش، آخرین گزینه است و با توجه به بازخوردی که از بازار گرفتیم، این راه را نمی توانیم پیش ببریم و راهی که داریم این است که شرکت ها را متوقف نگاه داریم تا گزارش‌ها شفاف و دقیق شود و بر اساس آن نماد ها باز شود.

وی درباره شرکت کنتورسازی گفت: اتهاماتی که برحسابرس وارد است هنوز ثابت نشده و باید پیگیری شود و اتهاماتی متوجه شرکت هم است که باید پیگیری شود.

حسینی مقدم افزود: سازمان بورس حسابرس مورد نظر را از فهرست حسابرسان معتمد سازمان حذف کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه رویه فعلی در سازمان بورس این است که جرایم و اسامی مدیران متخلف را اعلام نمی‌کنیم و شاید بهتر است این رویه تغییر و شورای عالی بورس باید در این زمینه تصمیم گیری کند.

معاون بورس اوراق بهادار تهران افزود: امسال برای همه شرکت‌ها در حوزههای بانکی، بیمه و شرکت هایی که بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه دارند رویه های شفاف سازی و استاندارد های گزارش‌گری بین المللی را در پیش گرفتیم.

حسین زمانی کارشناس بورس هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه حدود ۱۵ میلیارد تومان از پول های بلوکه شده در نمادها، بانکی است، گفت: حدود ۸۰ نماد در بورس متوقف است که از این تعداد ۷۱ نماد، بورس و بقیه فرابورس هستند.

وی ادامه داد: حدود ۱۵ نماد بانکی به صورت کامل متوقف شده است؛ طبق قانون سازمان بورس، نمادها حداکثر باید ۳ روز بسته باشد؛ اما اکنون برخی از نمادها بیش از یکسال بسته است.

وی با اشاره به اینکه وظیفه سازمان بورس، حفاظت و صیانت از سرمایه مردم است، گفت: مشکل اصلی شرکت کنتورسازی زمانی بود که قیمت سهام آن از ۸۰۰ تومان به ۸ هزار تومان رسید.

این کارشناس بورس افزود: این شرکت شفاف‌سازی و حسابرس سازمان بورس آن را تایید کرد و سهامداران هم بر این اساس سهم آن را خریدند و ضرر کردند.

زمانی ادامه داد: اعتماد در جامعه سهامداران از بین رفته است و بسیاری از سهامداران بدبین شده اند و وظیفه سازمان بورس این است که این اعتماد از دست رفته را دوباره برگرداند .

وی پیشنهاد کرد که نمایندگان سهامداران حداقل ماهی یک بار با مسؤلان سازمان بورس جلسه برگزار کنند.