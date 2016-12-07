اختصاص ردیف اعتبار ملی برای توسعه زیرساخت های اربعین در ایلام

شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال برای اولین بار در بودجه ۹۶ ردیف اعتبار ملی برای توسعه زیرساخت های اربعین در استان ایلام اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: در فاز اول این اقدام ۲۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی می شود که البته این میزان در سال های آینده افزایش می باید.

پولادی از چهار بانده کردن پروژه ایلام-مهران تا پایان سال خبر داد و گفت: توسعه راه های ارتباطی استان به عنوان مهمترین اولویت توسعه زیرساخت ها در سال جاری با جدیت دنبال می شود.

معاون عمرانی استانداری ایلام تصریح کرد: امسال برنامه های مختلفی برای توسعه زیرساخت های استان و شهرستان مهران در بحث توسعه راه های ارتباطی، ایجاد کمربندی، پل های روگذر و کنارگذر در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: امسال حجم تردد زوار در مرز مهران سه برابر افزایش یافت و این مهم برای سال های آینده نیازمند امکانات و زیرساخت های بیشتر است.