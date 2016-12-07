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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۹:۵۵

از سوی فدراسیون جهانی والیبال؛

هند از میزبانی رویدادهای بین‌المللی محروم شد

هند از میزبانی رویدادهای بین‌المللی محروم شد

هندوستان تا اطلاع ثانوی از میزبانی رویدادهای بین المللی والیبال محروم شد و در روزهای آینده میزبان رقابت‌های انتخابی بانوان جهان معرفی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیات رئیسه فدراسیون جهانی والیبال در مقر FIVB در لوزان سوئیس با حضور محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی این هیات برگزار شد.

در حاشیه این اجلاس تصمیم مقرر شد، با توجه به اختلافات موجود در فدراسیون والیبال هندوستان، این کشور تا اطلاع ثانوی و حل مشکلات داخلی از میزبانی تمامی رویداد های بین المللی محروم شود.

بدین ترتیب طی روزهای آینده میزبان رقابت های انتخابی قهرمانی بانوان جهان از بین ایران، بنگلادش، مالدیو و نپال انتخاب و معرفی خواهد شد.

کد مطلب 3843394

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