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۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۴:۵۵

رهبر معظم انقلاب در پيامي به نشست سراسري اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان اروپا:

امروز آهنگ خوش پيشرفت و عزت ملي در كشور شنيده مي شود/ دستيابي به افق هاي بلند آينده حتمي و تخلف ناپذير است

امروز آهنگ خوش پيشرفت و عزت ملي در كشور شنيده مي شود/ دستيابي به افق هاي بلند آينده حتمي و تخلف ناپذير است

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي به نشست سراسري اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان اروپا با تاكيد بر اينكه امروز آهنگ خوش پيشرفت و عزت ملي در كشور شنيده مي شود، تصريح كردند. شما جوانان بايد خود را براي مسئوليت هايي كه ادامه اين حركت، بر دوش يكايك آحاد اين ملت، به ويژه ورزيدگان دانايي و آگاهي مي گذارد، آماده كنيد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن پيام مقام معظم رهبري به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم
جوانان دانشجوي عزيز

نشست سراسري شما را گرامي مي دارم و از خداوند متعال موفقيت و پيشرفت شما را مسالت مي كنم. شما اكنون در بهار عمر خويش به سر مي بريد، بهاري كه بحمدالله با تلاش شما در راه تلاش و آگاهي، از طراوت و زيبايي برخوردار است.

خوشبختانه كشور و ملت شما نيز با مجاهدت و عزم راسخ خويش، خود را به دوراني بهاي و سرشار از بالندگي واميد و پيشرفت رسانده است. براي ملتي كه تاريخش غني و عزمش راسخ و هدف هايش روشن  و دلش لباب از اميد اسـت، دستيابي به افق هاي بلند آينده، حتمي و تخلف ناپذير است.

ما توانسته ايم به بركت اسلام اين همه را به دست بياوريم. امروز آهنگ خويش پيشرفت و عزت ملي در كشور شنيده مي شود. شما جوانان بايد خود را براي مسئوليت هايي كه ادامه اين حركت، بر دوش يكايك آحاد اين ملت، به ويژه ورزيدگان دانايي و آگاهي مي گذارد، آماده كنيد.

از خداوند كمك و هدايت بخواهيد، دلهاي پاك و روشن خود را هر چه بيشتر به او نزديك كنيد، و خود را براي سهيم شدن در تعالي كشور و ملتتان مهيا سازيد. خدا يار و مددكار شما.

سيد علي خامنه اي
85/7/1

کد مطلب 384340

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