امروز آهنگ خوش پيشرفت و عزت ملي در كشور شنيده مي شود/ دستيابي به افق هاي بلند آينده حتمي و تخلف ناپذير است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن پيام مقام معظم رهبري به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

جوانان دانشجوي عزيز

نشست سراسري شما را گرامي مي دارم و از خداوند متعال موفقيت و پيشرفت شما را مسالت مي كنم. شما اكنون در بهار عمر خويش به سر مي بريد، بهاري كه بحمدالله با تلاش شما در راه تلاش و آگاهي، از طراوت و زيبايي برخوردار است.

خوشبختانه كشور و ملت شما نيز با مجاهدت و عزم راسخ خويش، خود را به دوراني بهاي و سرشار از بالندگي واميد و پيشرفت رسانده است. براي ملتي كه تاريخش غني و عزمش راسخ و هدف هايش روشن و دلش لباب از اميد اسـت، دستيابي به افق هاي بلند آينده، حتمي و تخلف ناپذير است.

ما توانسته ايم به بركت اسلام اين همه را به دست بياوريم. امروز آهنگ خويش پيشرفت و عزت ملي در كشور شنيده مي شود. شما جوانان بايد خود را براي مسئوليت هايي كه ادامه اين حركت، بر دوش يكايك آحاد اين ملت، به ويژه ورزيدگان دانايي و آگاهي مي گذارد، آماده كنيد.

از خداوند كمك و هدايت بخواهيد، دلهاي پاك و روشن خود را هر چه بيشتر به او نزديك كنيد، و خود را براي سهيم شدن در تعالي كشور و ملتتان مهيا سازيد. خدا يار و مددكار شما.

سيد علي خامنه اي

85/7/1