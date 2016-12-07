به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به تکثیر و توزیع شدن لایحه بودجه ۱۳۹۶ در بین نمایندگان اظهار داشت: نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند که پیشنهادات خود را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهند.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه کمیسیون‌ها نیز باید نظرات نمایندگان را بگیرند، بنابراین به این مهلت توجه داشته باشید.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ۱۰ روز از مهلت کاری کمیسیون‌ها نیز بر روی مهلت ۱۰ روزه نمایندگان منطبق می‌شود و بعد از آن ۵ روز فرصت دارند که پیشنهادات نمایندگان را بررسی کنند. بنابراین نمایندگان محترم سریع‌تر پیشنهادات خود را به کمیسیون‌ها ارائه دهند.