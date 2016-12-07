  1. سیاست
  2. مجلس
۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷

لاریجانی در صحن مجلس:

نمایندگان پیشنهادات خود را درباره بودجه ۹۶ به کمیسیون‌ها بدهند

نمایندگان پیشنهادات خود را درباره بودجه ۹۶ به کمیسیون‌ها بدهند

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نمایندگان در مهلت قانونی، پیشنهادات خود را درباره لایحه بودجه سال آینده به کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به تکثیر و توزیع شدن لایحه بودجه ۱۳۹۶ در بین نمایندگان اظهار داشت: نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند که پیشنهادات خود را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهند.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه کمیسیون‌ها نیز باید نظرات نمایندگان را بگیرند، بنابراین به این مهلت توجه داشته باشید.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ۱۰ روز از مهلت کاری کمیسیون‌ها نیز بر روی مهلت ۱۰ روزه نمایندگان منطبق می‌شود و بعد از آن ۵ روز فرصت دارند که پیشنهادات نمایندگان را بررسی کنند. بنابراین نمایندگان محترم سریع‌تر پیشنهادات خود را به کمیسیون‌ها ارائه دهند.

کد مطلب 3843402

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها