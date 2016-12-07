بازسازی و تجهیز ۲۰ حلقه چاه آب در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان قم، علی جان صادق پور از آغاز عملیات بازسازی، نوسازی و تجهیز ۲۰ حلقه چاه در شهر قم خبر داد و گفت: این عملیات با هدف افزایش اطمینان از تأمین آب شرب سالم و بهداشتی شهر قم در شرایط اضطراری انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه عملیات نوسازی این چاه‌ها در حوزه شهر قم و دست علی‌آباد با عمق ۱۵۰ تا ۲۵۰ متری آغاز شده است، خاطرنشان کرد: با انجام این عملیات، ظرفیت تولید آب چاه‌ها به ۲۵۰۰ لیتر در ثانیه می‌رسد که توانایی تأمین ۷۰ درصد آب مورد نیاز شهر را دارد.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت آب و فاضلاب استان قم، اعتبار مورد نیاز این پروژه را ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و با بیان اینکه این مبلغ از اعتبارات داخلی آبفا تأمین خواهد شد، گفت: در اجرای این پروژه، نوسازی ۲۰ دستگاه الکتروپمپ، تجهیز ۲ حلقه چاه به کنترل کننده دور، تعویض هزار متر کابل چاه، تعویض ۴۰۰ متر لوله آبده و تجهیز ۲ حلقه چاه جدید در دستور کار قرار دارد.

صادق‌پور اجرای این پروژه را در راستای پدافند غیرعامل دانست و تأکید کرد: در صورت ایجاد مشکل در مسیر خط انتقال آب از سدکوچری به قم، می‌توان با راه‌اندازی این چاه‌ها بخش عمده‌ای از آب مورد نیاز شهروندان را تأمین و از بروز بحران جلوگیری کرد.