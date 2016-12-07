واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی افزود: دولت توان اجرای تمام پروژه ها در مدت مقرر را ندارد و برخی پروژه ها نیز بهتر است به بخش خصوصی واگذار شوند.

نیک اقبالی گفت: یکی از مهمترین جنبه های تحقق اقتصاد مقاومتی پرداختن به واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی و بهره برداری از آنها در مدت زمانی مناسب برای توسعه کشور است.

وی با بیان اینکه یکی از مبانی امتیاز دهی به استان در بحث اقتصاد مقاومتی، واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی است، عنوان داشت: در این موضوع به لحاظ برگزاری جلسات مناسب، ولی در بحث محتوایی که اصل قضیه است هنوز به مرحله و جایگاه مناسبی نرسیده ایم.

نیک اقبالی افزود: طبق دستور استاندار محترم ماموریتی به حوزه عمرانی استانداری در راستای پیگیری برای روند واگذاری و مشکلات پروژه ها به بخش خصوصی داده شده است.

معاون عمرانی استاندار گفت: با توجه به اهمیت موضوع، سیاست دولت، اقتصاد مقاومتی، و ارزیابی استان به واسطه واگذاری پروژه ها به عنوان یکی از شاخص های سنجش تحقق اقتصاد مقاومتی، نیاز است تلاش و همکاری مناسبی با هدف تحقق این واگذاری ها انجام گیرد.

نیک اقبالی گفت: واگذاری پروژه ها علاوه بر اینکه بار مالی زیادی را از دوش استان بر می دارد، به تحول و توسعه استان کمک فراوانی می کند.

وی بیان کرد: توان استان برای واگذاری پروژه ها تنها محدود به این پروژه ها نیست، و پروژه هایی وجود دارد که ظرفیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند.

معاون عمرانی استاندار گفت: نیاز به خود باوری و عزم دستگاه ها برای واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی لازمه کار است.

وی افزود: فرمانداران شهرستان ها بررسی کنند که اگر پروژه ای نیمه تمام یا شروع نشده با ظرفیت واگذاری وجود دارد، نسبت به اعلام این پروژه ها اقدام کنند.

نیک اقبالی گفت: طولانی شدن زمان احداث پروژه ها باعث فرسودگی و پایین آمدن راندمان طرح می شود.