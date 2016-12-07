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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷

مرکزپژوهش ها در گزارشی تاکید کرد:

بی توجهی دولت به حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری در برنامه ششم

بی توجهی دولت به حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری در برنامه ششم

مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی از عدم توجه دولت در برنامه ششم توسعه به حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز با اعلام این مطلب که لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۳۵ ماده و منضم به لیستی از برنامه های ملی، طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، افزود: تنها یک ماده از این ۳۵ ماده و مشتمل بر ۸ بند به آموزش تحقیقات و فناوری اختصاص یافته است که به هیچ وجه نشان دهنده اهمیت این بخش از یکسو و تامین کننده ظرفیت های قانونی مورد نیاز بخش از سوی دیگر نمی تواند باشد.

از حیث انطباق با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و علم و فناوری ، بررسی های انجام شده نشان می دهد که احکام پیشنهادی با بخش قابل توجهی از سیاست های مذکور منطبق و همسو است، با این همه احکام مذکور لزوما پاسخگویی اهم سیاست های مذکور نمی تواند باشد. ضمن اینکه احکام هشت گانه مذکور حتی نشان دهنده توجه و مواجهه با مهمترین چالش های حوزه وسیع و پراهمیت آموزش، تحقیقات و فناوری، به شرح مندرج در سند تفصیلی پیوست برنامه ششم توسعه ، نیز نمی تواند باشد.
 

کد مطلب 3843411

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