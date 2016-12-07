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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۶

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد؛

۶ هزار نفر در تکمیل ظرفیت کاردانی فنی حرفه ای ثبت نام کردند

۶ هزار نفر در تکمیل ظرفیت کاردانی فنی حرفه ای ثبت نام کردند

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ۶ هزار و ۸۷ نفر از متقاضیان کاردانی های نظام جدید فنی حرفه ای با مراجعه به موسسات آموزشی در این دوره ها ثبت نام کرده اند.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرصت ثبت نام برای کاردانی های نظام جدید فنی حرفه ای جدید پایان یافت و تعداد ۶ هزار و ۸۷ نفر در این دوره ها ثبت نام کردند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: تمام داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته های تحصیلی مراکز آموزش عالی اعلام شده اعم از داوطلبانی که در آزمون مذکور ثبت نام کرده اند یا ثبت نام نکرده اند می توانستند در این دوره ها ثبت نام کنند.

وی افزود: ثبت نام در رشته های تحصیلی متناسب با نوع مدرک دیپلم خود در شاخه فنی و حرفه ای یا کار دانش بود.

کد مطلب 3843412

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