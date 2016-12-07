سفیر ایران در بوسنی از موسسه ابن سینا در سارایوو بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حیدری سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوبین از موسسه علمی_پژوهشی ابن‌سینا در آن کشور بازدید کرد.



در این دیدار روح‌الله قادری مدیر موسسه علمی_پژوهشی ابن‌سینا با تشریح فعالیت‌های این موسسه گفت: مؤسسه ابن سینا از سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶ میلادی) در شهر سارایوو پایتخت کشور بوسنی و هرزگوین تاسیس و راه‌اندازی شد و هدف آن مطالعه و پژوهش در حوزه علوم انسانی و گسترش تعاملات علمی، پژوهشی و فرهنگی بین اندیشمندان و مراکز علمی تحقیقاتی ایران و منطقه بالکان است.

وی اضافه کرد: موسسه دارای چهار گروه علمی است که شامل مرکز فلسفه و عرفان، مرکز فرهنگ و تمدن، مرکز زبان و ادبیات فارسی و مرکز مطالعات بالکان می‌شود و انجمن ایران‌شناسی نیز به عنوان بخشی از مرکز زبان و ادبیات فارسی در ذیل آن فعالیت دارد.

مدیر این موسسه در ادامه تشریح فعالیت‌های موسسه ابن‌سینا افزود: موسسه تاکنون ۴۵ جلد کتاب را به صورت مستقل و ۵۰ جلد کتاب نیز به صورت مشارکتی با سایر مراکز علمی و دانشگاهی منطقه بالکان تالیف، ترجمه و منتشر کرده است.

قادری با بیان اینکه دو فصلنامه نیز در موسسه تهیه و منتشر می‌شود، عنوان کرد: فصلنامه اول که ۲۱ سال سابقه دارد و ۷۳ شماره از آن تاکنون منتشر شده است «نشانه‌های زمان» نام دارد که از جایگاه ممتازی در حوزه علوم انسانی در منطقه بالکان برخوردار است. فصلنامه دوم به نام «سیاست و روابط بین‌الملل» است که به صورت دیجیتال منتشر می‌شود و از سال گذشته تاکنون ۴ شماره از منتشر شده است.

وی با اشاره به تولید دو اثر فاخر توسط موسسه ابن سینا گفت: از مهم‌ترین و برجسته‌ترین آثار مؤسسه می‌توان به ترجمه و چاپ دیوان حافظ و تألیف فرهنگ فارسی بوسنیایی اشاره کرد که هر دوی آن‌ها برنده جایزه جهانی کتاب سال در ایران شدند.

محمود حیدری سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار اظهار داشت: موسسه ابن‌سینا یک نهاد شناخته شده و موفق ایرانی در منطقه بالکان است که آثار متعددی را تولید و برای مردم منطقه بالکان به یادگار گذاشته است.

وی با تاکید بر اهمیت توجه به حوزه ادبیات فارسی در منطقه بالکان اضافه کرد: هرچه موسسه ابن‌سینا نشر آثار فاخر زبان فارسی نظیر دیوان حافظ را بیشتر کند، موفقیت بیشتری نیز خواهد داشت.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوسنی با یادآوری حضور اساتید برجسته فلسفه و عرفان ایران در گذشته گفت: دعوت از اساتید برجسته ایرانی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و برگزاری دوره‌های کوتاه مدت برای دانشجویان علاقه‌مند به فرهنگ و تاریخ ایران می‌تواند در دستورکار موسسه قرار گیرد.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای استقلال بوسنی و هرزگوین با احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در کنار مردم و دولت بوسنی بوده و از یکپارچگی و وحدت این کشور حمایت کرده و همواره حامی همزیستی مسالمت‌آمیز و صلح پایدار برای همه اقوام این کشور بوده است.