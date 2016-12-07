به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم پالیزگیر صبح چهارشنبه در حاشیه مراسم کلنگ زنی نمازخانه بین‌راهی در شهر جدید هشتگرد که با حضور نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد اقامه نماز همراه بود، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نمازخانه بین‌راهی توسط یکی از خیرین منطقه ساوجبلاغ ساخته می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه یک هزار متر زمین از سوی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به این مهم اختصاص‌یافته است، گفت: این زمین در مجاورت پارک‌سوار شهر جدید هشتگرد قرار دارد.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ بابیان اینکه مسافت پل حصارک تا انتهای حوزه استحفاظی شهرستان ساوجبلاغ ۲۶ کیلومتر است، گفت: در این مسیر نمازخانه بین‌راهی وجود نداشت به همین منظور و با مشارکت خیرین تصمیم به احداث نمازخانه گرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز فردا، هجدهم آذرماه در استان البرز برگزار می‌شود. پیش‌تر سید حمید طهائی استاندار البرز اعلام کرده بود که به برکت برگزاری اجلاس نماز پنج نمازخانه بین‌راهی در استان البرز کلنگ زنی می‌شود.