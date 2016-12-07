فیلم/ رؤسای کشورهای جهان در یک مهدکودک

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه انیمیشن «رؤسای کوچک» حول محور مهدکودکی است که خردسالانی از نژادهای مختلف در آن حضور دارند و هر یک نمادی از رؤسای یکی از کشورهای جهان است و روی آنتن شبکه کودک خواهد رفت.

تدوین فیلمنامه مجموعه «رؤسای کوچک» به قلم محمدرضا حسایی و مریم سادات مکی نژاد از فروردین ماه آغاز شد و از اواسط مرداد ماه نیز در استودیو انیمیشن سازی سنجاقک فیلم، توسط تیمی از پویا نگارگران جوان ایرانی وارد مرحله تولید شد.

مجموعه پویانمایی «رؤسای کوچک» با تکنیک تلفیقی از دو تکنیک کات اوت و تکنیک دوبعدی تولید شده است.