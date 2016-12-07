اقدامات گروهک های تکفیری در مسیر توطئه های دشمن بر علیه اسلام است

به گزاش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی در دیدار مدیران دستگاه های فرهنگی استان کردستان، اظهار کرد: برگزاری چنین جلساتی به جهت تبادل نظر در رابطه با موضوعات فرهنگی بسیار اهمیت دارد و همکاری و هم افزایی هر چه بیشتر دستگاه های فرهنگی استان را همراه دارد.

وی با تبریک ماه ربیع الاول و میلاد پیامبر نور و رحمت و تبریک پیشاپیش هفته وحدت، گفت: رسول گرامی اسلام(ص) یک عطیه الهی برای همه بشریت است و همه مسلمانان باید به شکرانه این نعمت بزرگ ایام هفته وحدت را جشن بگیرند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان به سالروز آغاز امامت امام زمان(عج) در ماه ربیع است اشاره و بیان کرد: وجود حضرت مهدی(عج) یک موضوع مهم است که همه مسلمانها به آن اعتقاد دارند و زمینه ساز همبستگی مسلمانان است و در منابع معتبر اهل سنت و تشیع روایات متعددی در خصوص حضرت مهدی(عج) نقل شده است.

وی گفت: مسئله مهدویت یک موضوع مهم است که در قرآن هم ذکر شده است و اسلام دین حق و هدایت است و اعتقاد به مهدویت یک موضوع مشترک و وحدت آفرین است و در اصل موضوع مهدویت هیچ اختلافی بین مسلمانان وجود ندارد.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی عنوان کرد: با برگزاری هر چه باشکوه جشن های هفته وحدت، همه وحدت و همبستگی خود را تقویت و از اختلاف و تفرقه پرهیز می کنیم زیرا شیعه و سنی همه یک خانواده هستند که در اصول کلی و مهم مشترک هستند.

وی به برگزاری پیش از موعد جشن های هفته وحدت در بسیاری از کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: در برخی از کشورهای اسلامی به یمن میلاد مسعود رسول الله(ص) از ابتدای ماه ربیع به مدت دو ماه جشن برگزار می کنند که برگزاری این جشن ها بهترین فرصت است تا مسلمانان در صفوف متحد قرار گیرند و حساب خود را از گروه های افراطی جدا کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: وجود نبی مکرم اسلام(ص) منشاء وحدت و همبستگی است و مودت و عشق و علاقه به رسول اکرم(ص) و اهل بیت ایشان باید نمود داشته باشد و در غم ها و شادی ها ابراز شود.

وی به تلاش های گروه های افراطی برای حرام اعلام کردن برگزاری جشن های هفته وحدت اشاره کرد و گفت: گروه های افراطی و جبهه کفر سعی می کنند که در دین بدعت ایجاد کنند و جشن های میلاد پیامبر(ص) را در بین مسلمانان حرام نهادینه کنند اما برگزاری این جشن ها نه تنها حرام نیست بلکه اقدامی شادی آفرین و وحدت بخش در جامعه اسلامی است.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی گفت: در طول تاریخ جبهه نفاق و کفر برای حذف نام و تاریخ رحلت و میلاد رسول اکرم(ص) توطئه هایی داشته اند نباید بگداریم دشمنان به نام ایشان آسیبی وارد کنند و در روایات متعدد ذکر شده که فرستادن صلوات با صدای بلند نفاق را از بین می برد و با قرائت صلوات اعلام میکنیم محب پیامبر(ص) هستیم و جان خود را در راه اسلام فدا می کنیم.

وی بیان کرد: یکی از مشکلاتی که در جهان اسلام وجود دارد این است که ما حرف همدیگر را گوش نکرده ایم و همیشه یکدیگر را از زبان دشمنان شناختیم و دشمنان همیشه تلاش کرده اند که مانع نزدیکی مسلمانان شوند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: متاسفانه در جهان اسلام جریاناتی وجود دارد که با حمایت های غربی ها تلاش می کنند اسلام را از مسیر اصلی خود منحرف کنند زیرا قدرت و وحدت مسلمانان را خطر و تهدید بزرگی برای خود می دانند.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی به اقدامات تفرقه افکنانه برخی منافقین و دشمنان اشاره کرد و افزود: اینکه عده ای با ظاهر مسلمان ولی با رفتار نامسلمانانه در قالب گروه های تکفیری و تروریستی وارد صحنه بین الملل شده اند و اقدامات افراطی آنها با هدف تضعیف مسلمانان و اسلام هراسی در دنیا تبلیغ می شود را نباید به پای مسلمانان بنویسند و همه مسلمانان باید اعلام برات و جدایی خود را از این گروه های تروریستی تکفیری اعلام کنند.