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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۳

در هفته سوم لیگ برتر والیبال بانوان کشور

تیم پارس شیراز میزبان شهرداری تبریز است

تیم پارس شیراز میزبان شهرداری تبریز است

شیراز-تیم پارس شیراز در هفته سوم لیگ برتر والیبال بانوان کشور به مصاف شهرداری تبریز می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه‌های کشور با برگزاری یک دیدار در شیراز ادامه پیدا می‌کند و طی آن تیم شهرداری تبریز در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز به مصاف پارس این شهر می‌رود.

این بازی  در حالی برگزار می‌شود که نماینده استان فارس در لیگ برتر والیبال بانوان هفته دوم این مسابقات را به تیم سایپا تهران واگذار کرد و بدون امتیاز در رده ششم جدول باقی مانده است.

 اما شهرداری تبریز نیز که وضعیتی بهتر از شیرازی‌ها ندارد بازی هفته گذشته خود را به حریف واگذار کرده و اکنون بدون امتیاز زده هفتم جدول رده بندی را از آن خود کرده است.

مصاف پارس شیراز و شهرداری تبریز در رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه‌های کشور ساعت ۱۱ روز پنج شنبه ۱۸ آذر برگزار می‌شود.

کد مطلب 3843428

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