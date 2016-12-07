تیم پارس شیراز میزبان شهرداری تبریز است

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر والیبال بانوان باشگاههای کشور با برگزاری یک دیدار در شیراز ادامه پیدا میکند و طی آن تیم شهرداری تبریز در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز به مصاف پارس این شهر میرود.
این بازی در حالی برگزار میشود که نماینده استان فارس در لیگ برتر والیبال بانوان هفته دوم این مسابقات را به تیم سایپا تهران واگذار کرد و بدون امتیاز در رده ششم جدول باقی مانده است.
اما شهرداری تبریز نیز که وضعیتی بهتر از شیرازیها ندارد بازی هفته گذشته خود را به حریف واگذار کرده و اکنون بدون امتیاز زده هفتم جدول رده بندی را از آن خود کرده است.
مصاف پارس شیراز و شهرداری تبریز در رقابتهای لیگ برتر والیبال بانوان باشگاههای کشور ساعت ۱۱ روز پنج شنبه ۱۸ آذر برگزار میشود.
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