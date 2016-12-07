اعلام آمادگی طالبان برای گفتگوهای صلح تبلیغات تاکتیکی پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «جمهور»، محمد اسماعیل قاسم یار عضو شورای عالی صلح افغانستان در واکنش به انتشار گزارش‌های مبنی بر آمادگی طالبان برای گفتگوهای صلح گفت: این تبلیغات تاکتیکی و رسانه ای از سوی پاکستان است.

وی در ادامه افزود: امیدوار هستیم که این‎ گفته های طالبان جدی بوده و تاکتیکی و تبلیغاتی نباشد.

این عضو شورای عالی صلح افغانستان در ادامه اعلام کرد: اگر طالبان واقعاً خواهان صلح است باید از راه گفتگو و مذاکره وارد شود و به جنگ در کشور پایان دهد.

قاسم یار در مورد انتشار گزارش رسانه های پاکستانی مبنی بر اعلام آمادگی طالبان برای پیوستن به روند صلح در افغانستان بر این باور است که این گروه در مورد مذاکرات صلح مواضع متناقضی دارد.

این در حالی است که رسانه های پاکستانی به نقل از منابع مختلف گزارش داده اند که رهبران طالبان برای انجام مذاکرات صلح با دولت افغانستان اعلام آمادگی کرده اند.

از سویی؛ آگاهان سیاسی در افغانستان نیز بر این باور هستند که اعلام آمادگی طالبان برای انجام گفتگوهای صلح با دولت افغانستان موضعی تاکتیکی بوده و این گروه به دستور حامی اصلی خود، پاکستان می خواهد در فصل سرما برای تجهیز نیروهای خود زمان کافی به دست آورد.

آگاهان از نیروهای نظامی افغانستان می خواهند که عملیات پاکسازی را در فصل زمستان قاطعانه ادامه دهند تا اعضای طالبان در بهار آینده نتوانند به مقابله با آنها بپردازند.